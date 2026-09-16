Aumento vertiginoso de los precios del combustible: el gobierno ampliará las ayudas específicas

Entre la escasez y el aumento de los precios, el combustible está en el centro de los debates sobre el regreso a clases. Símbolo de la caída del poder adquisitivo de muchos franceses obligados a coger su coche, preocupa cada vez más al Gobierno, que ha convocado manifestaciones en octubre, a pocos meses de las elecciones presidenciales.

Este miércoles por la tarde, Sébastien Lecornu pidió a sus ministros prorrogar hasta el 31 de diciembre las medidas de ayuda específicas para los sectores afectados por el aumento de los precios del combustible, informó su entorno el miércoles con el objetivo de “preservar la actividad económica, el empleo y el crecimiento, dando visibilidad a las empresas”. Para los pescadores, la ayuda se incrementará de 25 a 35 céntimos por litro, para las empresas constructoras elegibles, la ayuda será “ampliado en 20 centavos” por litro de gasóleo todoterreno, y para los agricultores también se aplicará la ayuda de 15 céntimos por litro. “extendido”.

Unas horas antes, Emmanuel Macron había pedido al gobierno su “movilización total” seguro “suministrar” y el “control de precios” combustibles. “El objetivo realmente es en los días y semanas que vienen que el Presidente de la República asegure estos suministros, asegure los volúmenes”en particular con otros países, informó la portavoz del gobierno, Maud Bregeon, después del Consejo de Ministros.

También mencionó un trabajo “sobre la posibilidad de tener más flexibilidad en la normativa a nivel europeo” especialmente para “flexibilizar un poco el sistema” Respecto a las refinerías. El objetivo es “bajar los precios tanto como sea posible o al menos controlar su subida”dijo.

Alrededor del 10% de las estaciones de servicio tienen dificultades de suministro en “al menos un combustible”cuyo“gran mayoría” pertenece a la red TotalEnergies, según Maud Bregeon. “Aún quiero tranquilizar a las cadenas logísticas, que no tienen dificultades anormales en comparación con lo habitual y, por otro lado, una mayor movilización del suministro a escala internacional”.dijo.

El aumento de los precios del combustible ha provocado convocatorias de manifestaciones que evocan el movimiento de los chalecos amarillos, así como el bloqueo de depósitos de petróleo por parte de los pescadores en el Mediterráneo; el de Frontignan también fue bloqueado. Este miércoles se levantaron estos dos puntos de bloqueo.

Preguntada sobre este enfado, Maud Bregeon respondió que el gobierno no cierra “No hay puerta a nuevas medidas porque esta situación es cada vez más difícil, y especialmente en las últimas semanas”. Sin embargo, ella se negó a dar una “calendario” con respecto a estas posibles nuevas medidas, diciendo que el gobierno estaba estudiando el tema “con la mayor atención”.

Sébastien Lecornu pidió el martes a sus ministros un esfuerzo adicional en el gasto público en 2027, teniendo en cuenta esto “nuevo shock” sobre los precios de la energía, mientras aumentan los llamamientos a la movilización contra el elevado coste de la vida.

El candidato presidencial de Horizons, Edouard Philippe, pidió al gobierno este miércoles por la mañana una “doblemente” ayuda específica para compensar el aumento de los precios del combustible, que sería financiada por “ahorros en el gasto estatal”. Objetivo : “apoyar a quienes dependen del coche para ir a trabajar”explica el ex primer ministro Emmanuel Macron, sin especificar de qué gastos se trata. “Para muchos, hoy en día, repostar se ha convertido en un sacrificio”cree.

El ex inquilino de Matignon, al mando durante la crisis de los chalecos amarillos a finales de 2018, explica que “La experiencia le ha enseñado que antes de pedir un esfuerzo a los franceses” como prevé el gobierno en su próximo presupuesto, “Siempre hay que tener en cuenta lo que están pasando”. A más largo plazo, Edouard Philippe pretende “acelerar” la electrificación del país, que es “la solución” para escapar de la dependencia de los hidrocarburos.