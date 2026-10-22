“Una oportunidad para guardar silencio”: por qué el discurso de Emmanuel Macron fue un error

Sin duda, el 17 de octubre quedará marcado en la historia de nuestra República, en particular en la de los dos mandatos quinquenales de Emmanuel Macron. Sobre todo porque tomó la iniciativa de un discurso televisado el 18 de octubre, en el que subrayó la importancia y la gravedad de la situación. Sin embargo, a nivel institucional, durante este discurso, el Presidente de la República ciertamente perdió una gran oportunidad de guardar silencio.

Ante una situación de crisis, derivada de graves y significativas alteraciones del orden público, como los actos de violencia, disturbios y saqueos que vimos los días 17 y 18 de octubre, nuestra ley ofrece varios niveles de respuesta. Sólo uno de ellos exige que el jefe de Estado se dirija a los franceses: la activación del artículo 16 de la Constitución (que algunos, como el alcalde de Orleans, han exigido).

Este artículo le permite tomar directamente todas las medidas que impongan las circunstancias para restablecer el orden: éstas son las “poderes excepcionales”ejercido únicamente por el Presidente de la República, en circunstancias no menos excepcionales. Este artículo sólo ha sido activado una vez en nuestra historia, entre el 23 de abril y el 29 de septiembre de 1961, por el general De Gaulle, para contener el golpe de estado de los generales en Argel. La situación actual no se ajusta a las condiciones precisas que deben cumplirse para su activación y que están previstas en la Constitución.

Por un lado, se debe interrumpir el funcionamiento regular de los poderes públicos constitucionales. Si es cierto que los poderes públicos demostraron una grave disfunción en la gestión de los disturbios y en su anticipación, no se trata de que los poderes públicos “constitucional” y su funcionamiento no fue “interrumpido”. Estos poderes públicos constitucionales son en realidad los que establece la Constitución, a saber, la Presidencia de la República, el gobierno, el Parlamento, el Consejo Constitucional. Por otro lado, también debe cumplirse una segunda condición: debe existir una amenaza grave e inmediata a las instituciones de la República, a la independencia de la nación, a la integridad de su territorio o al cumplimiento de sus compromisos internacionales. Sin embargo, ninguno de estos elementos parece verse amenazado de esta manera.

Por lo tanto, esta palanca constitucional no se puede activar –y eso es una suerte. Sólo debería utilizarse como último recurso (y, como tal, su activación por parte del general De Gaulle en 1961 parece cuestionable), ya que es perjudicial para el equilibrio de poderes, ya que una sola autoridad los concentra a todos. A pesar de la gravedad de estos disturbios, ciertamente no justifica recurrir a este artículo.

Un segundo nivel de respuesta es el estado de emergencia, ya decretado en 2015, tras los atentados del 13 de noviembre, o en 2005, durante los disturbios urbanos, desencadenados tras la muerte de dos adolescentes que huían de un control policial. Este régimen permite adoptar medidas excepcionales durante un período limitado (doce días después de su activación y luego un período fijado libremente por el Parlamento tras su prórroga). En particular, es posible dictar toques de queda, arrestos domiciliarios, decidir cerrar lugares de reunión, prohibir reuniones y ordenar registros administrativos.

Si su activación se decide por decreto del Consejo de Ministros, es decir, por iniciativa del Presidente de la República, nada le obliga a hablar. Sin embargo, Jacques Chirac (en 2005) y François Hollande (en 2015) se dirigieron –al menos brevemente– a los franceses para explicar y justificar su decisión.

En respuesta a los disturbios actuales, varios líderes políticos han pedido este régimen que deroga el derecho común y viola nuestros derechos y libertades. No fueron escuchados y el estado de emergencia no fue decretado ni mencionado por el Presidente de la República. Eso es sabio. De hecho, responder a esta crisis con tales medidas habría confirmado la incompetencia del gobierno y, en particular, del Ministro del Interior para gestionar y prevenir la violencia vinculada a manifestaciones y tensiones sociales. Si bien es innegable que el Ministerio del Interior fue tomado por sorpresa por la magnitud de la movilización y el modus operandi de los matones, todavía es capaz de garantizar la seguridad en nuestras calles, sin tener que recurrir a medidas excepcionales.

Así, se movilizó un tercer nivel de respuesta: el que ofrece el derecho consuetudinario. En este contexto, el Primer Ministro, el Ministro del Interior, los prefectos y los alcaldes tienen prerrogativas de mantener el orden y, en particular, de adoptar determinadas medidas específicas en función de las circunstancias de tiempo y lugar. Sobre esta base se adoptaron las actuales medidas de toque de queda.

Asimismo, nuestra ley exige que toda manifestación sea objeto de una declaración previa y es posible prohibirla, siempre que la manifestación prevista pueda perturbar el orden público. Esta perturbación debe entonces ser justificada y el juez controla estrictamente la prohibición, teniendo en cuenta que la perturbación debe ser importante y que no puede contenerse más que mediante la prohibición, que sólo puede pronunciarse como último recurso; además, con frecuencia, las prohibiciones son anuladas por el juez.

Las medidas adoptadas parecen, por el momento, haber conseguido evitar que los disturbios se multipliquen y continúen. Por lo tanto, podemos alegrarnos de que este sea el nivel que menos infringe nuestros derechos y libertades y que haya sido el que ha sido movilizado. Y por eso el discurso del Jefe de Estado parece carente de toda utilidad: obligatorio para el artículo 16, tradicional y bienvenido para el estado de emergencia, es totalmente superfluo en el presente caso, sobre todo porque no ha formulado ninguna propuesta. Incluso podría resultar contraproducente, trivializando un ejercicio que debe seguir siendo raro para ser solemne y justificar su importancia. Suponiendo que la situación empeore y sea necesario movilizar otro nivel de respuesta, sin duda tendrá que volver a expresarse.

Pero se habrá convertido en “una vez más”.

EXPRESO ORGÁNICO

Jean-Philippe Derosier Es profesor asociado de derecho público en la Universidad de Lille y titular de la cátedra de estudios parlamentarios. En el sitio web “New Obs” se puede leer periódicamente su carta blanca, “Un oeil sur la Constitution”, que ofrece una mirada crítica y pedagógica a la actualidad constitucional. Acaba de publicar “Digital y Democracia” con Editions LexisNexis.