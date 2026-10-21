Manifestaciones del 17 y 18 de octubre: ¿qué sabemos de las dos muertes en París este fin de semana?

Desde hace varios días circulan mensajes en las redes sociales: dos internautas han contabilizado dos muertes durante las violentas manifestaciones del fin de semana del 17 y 18 de octubre en París. Dos investigaciones para “buscar las causas de la muerte” fueron abiertos, confirmaron a “New Obs” la fiscalía de París y la prefectura de policía, según los cuales “ no se sospecha responsabilidad alguna de terceros en este momento”.

El sábado 17 de octubre, luego de la manifestación contra el alto costo de la vida y la violencia que la acompañó, circularon varios informes reportando una persona que murió luego de un infarto al margen de los hechos.. “Señor Laurent Nuñez, han pasado 24 horas desde que un manifestante murió durante la manifestación en París. La única información comunicada es que murió de un paro cardiorrespiratorio. Nada sobre las circunstancias de su muerte. El silencio de su ministerio es extremadamente grave. Exigimos explicaciones”. escribió al día siguiente la eurodiputada rebelde Manon Aubry en la red social X.

“¿Qué pasó en los minutos previos a que se enfermara?” ¿Pudieron los servicios de emergencia acceder a la víctima? ¿Hubo suficiente cuidado para que él fuera salvo? “, pregunta la parlamentaria ecologista Sandrine Rousseau sobre RMC. Muy rápidamente surgió un rumor: el fallecido era un “médico callejero”. » (rescatista voluntario durante manifestaciones) golpeado por CRS. Información falsa desmentida por el propio “médico de la calle”, Antoine, que sin embargo denuncia haber sido víctima de violencia policial.

Según la jefatura de policía de París, el hombre fallecido el sábado tiene 59 años. “A las 18:20 horas, los bomberos fueron llamados para socorrer a un hombre de 59 años que estaba inconsciente en la vía pública, en la esquina de la calle Lancry y el bulevar Magenta”. detalla la Prefectura de Policía. La víctima murió treinta y cinco minutos después, en el centro de rescate situado en la rue du Château-d’Eau, en el distrito 10, donde la habían trasladado “dadas las degradadas condiciones de seguridad en los alrededores”.

Según los primeros elementos comunicados por la fiscalía de París, que abrió una investigación sobre las causas de la muerte, se cree que el hombre de 50 años ha fallecido. “a consecuencia de un probable malestar”.

Una segunda persona perdió la vida al margen de las manifestaciones durante la noche del domingo al lunes en París, en el corazón del barrio de Halles. Según la jefatura de policía de París, se trata de un hombre de 48 años” Murió a causa de una enfermedad en la vía pública a pesar de la rápida intervención de los bomberos” a las 01:10 horas del lunes 19 de octubre.

Un testigo, contactado por nuestros compañeros de “Parisien”, describe un ambiente tenso en este barrio de la capital el domingo por la tarde. “Una vez que la policía llegó más lejos, nos refugiamos en una pequeña calle. Allí vimos a este señor. Había dos guardias de seguridad a su alrededor. Y el pobre… Estaba en mal estado. Había sangre detrás de su cabeza, se estaba poniendo gris… Fue doloroso verlo”. confió este testigo al diario Isla de Francia. “Se están realizando controles”indicó la fiscalía de París.