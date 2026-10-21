Tras una reunión “decepcionante” en Matignon, varios sindicatos convocan una huelga general el 5 de noviembre

Tres días antes de una nueva jornada de movilización, en la que se mezclaron chalecos amarillos y estudiantes de secundaria, los sindicatos salieron decepcionados de su reunión con el Primer Ministro. Este miércoles 21 de octubre, las cinco organizaciones sindicales representativas se reunieron en Matignon para discutir la “medios para garantizar la esencial libertad de manifestación” y discutir un “Método y propuestas concretas” para los jóvenes que se movilizan desde hace varias semanas.

Sophie Binet, secretaria general de la CGT, cree que Sébastien Lecornu no ha anunciado “sin acción” para responder a múltiples desafíos. no hubo “ninguna consideración de nuestras demandas”se lamentó. La CGT, que había apoyado la jornada del 17 de octubre, marcada por disturbios y saqueos en varias ciudades, volverá a estar presente en las calles el sábado, para ” proteger “ aquellos que deseen manifestarse durante el“Acto II” de la movilización sobre el coste de la vida anunciada por una coordinación de chalecos amarillos.

El líder de la CGT también llamó “Los trabajadores organizarán asambleas generales en todas partes para generalizar la huelga”. Porque para las intersindicales, el objetivo central sigue siendo la movilización lanzada por casi todos entre los empleados públicos y privados para el 5 de noviembre. “Ha llegado el momento de dar un nuevo paso en la movilización, la huelga debe tomar el relevo” a partir de esta fecha, según Sophie Binet.

Hasta entonces, “es imperativo que haya respuestas sociales a estas expectativas de todos los trabajadores que llevan esperando (…) muchos años”añadió la secretaria general de la CFDT, Marylise Léon. Después de dos horas y media de reunión “muy decepcionante”el presidente de la CFTC, Cyril Chabanier, señaló no obstante que el gobierno había “abrir la puerta” tiene “una discusión sobre el salario mínimo”.

Ahora queda por ver si Sébastien Lecornu cumplirá su promesa de hacer “primeros anuncios” a los jóvenes a principios de la próxima semana, de los cuales el Parlamento podrá “apoderarse” en el debate presupuestario.

Los sindicatos también lamentaron que las organizaciones de institutos y estudiantes, que solicitaron hace casi dos semanas ser recibidas por Sébastien Lecornu, no fueran invitadas a la reunión. Desde hace varias semanas, los estudiantes de secundaria se movilizan con el apoyo de los estudiantes, en particular para exigir más recursos, mejores edificios escolares, la sustitución de los profesores ausentes y una revisión de la plataforma Parcoursup. Estos últimos deberían ser recibidos el lunes por el Ministro de Educación, quien prometió en particular medidas iniciales para responder a sus quejas relativas al Parcoursup.

Si Sébastien Lecornu aún no ha recibido a las organizaciones de secundaria y estudiantiles, este jueves 22 de octubre recibirá a los distintos partidos políticos, para volver a los acontecimientos del 17 de octubre. El Primer Ministro tiene intención de abordar “seguridad” de la campaña presidencial, exigiendo a sus interlocutores “la condena de la violencia”según una carta a las partes.

Desde Qatar, Emmanuel Macron también pidió “firmeza” hacia los autores de la violencia y convocó, este jueves, una reunión con los servicios de inteligencia sobre los fracasos del 17 de octubre. Por otra parte, el Presidente de la República no se ha pronunciado sobre las reivindicaciones de los sindicatos y los manifestantes, ya se trate de salarios, de poder adquisitivo, de servicios públicos o incluso de los medios destinados a la educación.