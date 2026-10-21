Cómo el Estado francés situó el coche en el centro del pacto social después de 1945

Esto podría ser un enigma: “Visible en todas partes, constantemente empleado, ruido y humo, sujeción y libertad, ¿quién soy yo? » ¡El automóvil, por supuesto! Instrumento de nuestros viajes cotidianos, medio de emancipación de los jóvenes o de las familias bajo arresto domiciliario durante mucho tiempo, el automóvil ha controlado la vida y la imaginación de los franceses durante décadas.

¿Hasta gobernarlos? Desde 1960, los kilómetros recorridos en coche por los franceses simplemente se han quintuplicado. ¿Es simplemente porque los franceses “me encanta el auto”según un bon mot atribuido al presidente Georges Pompidou, arquitecto de los paseos fluviales de París, que prometió, durante su inauguración en 1967, que en adelante veríamos peatones caminando por allí. “un libro viejo bajo el brazo” ¿Al lado de automovilistas que van a toda velocidad?

El libro escrito por Léo Larivière, Diane Strauss y Marie Chéron, “El coche. Descifrando una transición bajo tensión” (Editions de l’Aube), nos permite dar un paso atrás histórico. Y comprender que entre los franceses y su arpa judía se trata menos de un amor a primera vista que de un matrimonio de conveniencia, orquestado en varias etapas.

Todo comenzó en las décadas de 1960 y 1970, donde las políticas de ordenamiento territorial cambiaron las tendencias residenciales: las actividades económicas, los lugares y servicios educativos, culturales y de ocio se fueron concentrando paulatinamente en las grandes ciudades. Al mismo tiempo, el Ministerio de Equipamiento está presionando a los promotores-constructores para que construyan subdivisiones de casas más baratas en las afueras de las ciudades, donde se anima a establecerse a las clases medias.

Una especie de contrato implícito toma forma. Los franceses deben, en su mayor parte, aceptar vivir lejos de sus trabajos y de la actividad económica de los centros; pero, a cambio de esta distancia, podrán convertirse en propietarios en zonas periurbanas donde los precios inmobiliarios son más bajos. El coche (térmico) está en el centro de este acuerdo social: es lo que garantiza los viajes: la famosa movilidad de desplazamiento. En este nuevo mundo, cogemos el coche todos los días para ir a trabajar, consumir y cuidarnos, pero disfrutamos de un hogar agradable (casa con jardín para los más afortunados) por la noche, al abrigo de las ciudades asfixiantes, después de un duro día de trabajo.

Por supuesto, la infraestructura sigue y fomenta el movimiento. Crecimiento de la autopista, introducción de peajes, impuestos sobre el combustible, modernización de las carreteras, surtidores de gasolina, aparcamientos, plazas de aparcamiento… El sistema automovilístico está tomando forma. Esto da como resultado lo que llamamos el “efecto club”, que hace aún más difícil prescindir de un vehículo: cuantos más miembros reúne el sistema automovilístico, más infraestructura está equipada con él. Cuanta más infraestructura cuente, más atractivo será para los usuarios y más miembros ganará. Cuanto más se impone esta movilidad en detrimento de otras (bicicleta, transporte público, etc.), más costoso resulta permanecer al margen.

Hay que decir que, en las décadas de la posguerra, el automóvil impulsó la economía francesa. El petróleo es abundante, es barato y el imperio colonial (entonces las redes poscoloniales) garantiza la continuidad del “suministro”… En este contexto, se está estructurando en Europa una poderosa industria automovilística. La Francia fordista se convirtió en la cuna de varios fabricantes de renombre: Citroën, Peugeot, Renault, pero también Bugatti y Alpine. La producción en masa permitió que el automóvil se generalizara: aparecieron modelos menos costosos, como el 2CV, y los hogares se equiparon. Las industrias culturales harán el resto. El cine, la publicidad y la televisión elevan el coche al rango de icono, como ocurre con Claude Sautet o François Truffaut.

En definitiva, no hay nada mágico o inexplicable en esta pasión por los coches: las políticas proactivas, así como la inversión continua en infraestructuras materiales, han acabado haciendo que la elección del coche como base de la movilidad sea natural y deseable. Para los hogares, durante un tiempo, se convirtió en la opción espontánea, la solución instintiva del día a día, cuando queremos desplazarnos de forma sencilla. Habrá encarnado una promesa de prosperidad y renovación industrial, motores del consumo masivo. Incluso hoy en día, el sector mantiene a más de 300.000 empleados, 4.000 sitios y 800 empresas en Francia, aunque muchas fábricas han abandonado Francia.

Pero el contrato social del automóvil está perdiendo fuerza. Los franceses sufren los altos precios del combustible, los fenómenos de congestión aumentan, nuestra dependencia del petróleo nos debilita y la transición ecológica nos exige revisar nuestros modos de viajar. Los temas desarrollados por Diane Strauss, Marie Chéron y Léo Larivière ofrecen una salida a ese vicio. Combinan medidas de equidad para ayudar a los automovilistas con limitaciones (en particular los de las zonas rurales, que todavía tendrán que lidiar con el coche durante algún tiempo) y alternativas para viajar de forma diferente, siempre que sea posible.

En la primera categoría: el arrendamiento social para democratizar los coches eléctricos entre los hogares de bajos ingresos y de clase media (los autores prevén entre 1 y 2 millones de vehículos de bajo alquiler), el aprovechamiento de los superbeneficios de las compañías petroleras y la fiscalidad de los jets privados. Entre las soluciones que permiten “dejar el coche en el garaje”: conexiones de autocar rápido, uso compartido del coche, “sistema de bicicletas”, modernización de la red ferroviaria. En un contexto en el que la emancipación en automóvil se ha convertido en subyugación del automóvil, la urgencia es formular nuevas promesas sociales en torno a nuestra movilidad, y esta vez libre de carbono.

◗ “El Coche. Descifrando una transición bajo tensión”, de Léo Larivière y Diane Strauss con Marie Chéron, Editions de l’Aube, 128 p., 15 euros.

EXPRESO ORGÁNICO

Apuesta Marion Es investigadora del Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales (IDDRI), dentro del equipo de “estilos de vida en transición”. Su trabajo se centra en las condiciones sociales de la transición ecológica. Última publicación: “Un derecho a la frescura por definir y construir” (julio de 2026, coescrito con Mathieu Saujot, Adèle Tanguy y Andreas Rüdinger).