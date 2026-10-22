Manifestación del 24 de octubre: ejército, GIGN, vehículos blindados… ¿Qué sabemos del sistema de seguridad?

Soldados centinelas, unidades de élite, helicópteros y vehículos blindados. Tras el fallo de seguridad del 17 de octubre, el gobierno promete más recursos y movilidad para la nueva jornada de movilización social, el 24 de octubre. Debilitado por este fiasco, con las fuerzas del orden desbordadas en varias ciudades de Francia, Laurent Núñez –cuya dimisión fue rechazada el lunes por Emmanuel Macron– detallará el sistema el jueves 22 de octubre.

El Ministro del Interior anunció los puntos principales el martes, durante un interrogatorio al Gobierno en la Asamblea Nacional, después de que el Primer Ministro Sébastien Lecornu reconociera una organización “demasiado estático y poco móvil” durante el fin de semana anterior. Desde la protección de los sitios hasta las intervenciones sobre el terreno, ¿cuáles serán las misiones de las diferentes fuerzas movilizadas?

Soldados del ejército como refuerzos, pero ¿para qué tareas? Los soldados centinela serán “desplegado para reemplazar a las fuerzas de seguridad internas” Y “principalmente asignado a misiones de seguridad estáticas”indicó Place-Beauvau. En otras palabras, se harán cargo de la protección de determinados sitios para “liberar a agentes de policía y gendarmes para misiones de aplicación de la ley”. Queda por precisar su número y los lugares en cuestión.

Lanzada tras los atentados de enero de 2015, la Operación Centinela ya participa en la protección del territorio y, en particular, garantiza la de las estaciones, los lugares de culto y los lugares turísticos frente a la amenaza terrorista. Sus soldados no están destinados a supervisar procesiones ni dispersar a los manifestantes, misiones que son responsabilidad de la policía y los gendarmes.

El sistema anunciado recuerda al adoptado durante el movimiento de los “chalecos amarillos”. El 23 de marzo de 2019, con motivo del “Acto XIX”, tras los graves daños ocurridos el sábado anterior en la avenida de los Campos Elíseos, Sentinelle se movilizó de forma reforzada para asegurar los edificios oficiales y otros puntos fijos. A continuación, el Ministerio del Interior enfatizó que el ejército no estaba destinado a llevar a cabo misiones de aplicación de la ley. El objetivo ya era liberar al personal policial.

El gobierno ha anunciado que también movilizará “el GIGN (grupo de intervención de gendarmería nacional)el BIS (brigada de investigación e intervención) y el Raid”. Unidades especializadas que pertenecen a las fuerzas de seguridad interior: el GIGN está formado por gendarmes, con estatus militar, mientras que el Raid y el BRI dependen de la policía.

El GIGN, el Raid y el BRI ya se habían enfrentado durante los disturbios de junio y julio de 2023, tras la muerte de Nahel Merzouk, asesinada por un policía en Nanterre. El 29 de junio, unos 130 gendarmes del GIGN central y sus filiales fueron desplegados para detener a los alborotadores gracias a su “velocidad de movimiento”informó “l’Essor”, medio especializado en noticias sobre gendarmería.

Sin embargo, el uso de estas unidades durante los disturbios de 2023 presentó deficiencias. En un informe del 9 de abril de 2024, el Senado destacó que estas fuerzas especializadas habían estado involucradas en misiones inusuales, “sin ninguna doctrina de empleo real previamente establecida”. Mientras sigue saludando al “efectos extremadamente positivos de su despliegue”. El informe recomendó capacitarlos mejor en violencia urbana y operaciones realizadas con otras fuerzas.

Helicópteros, vehículos blindados Centaur de la gendarmería y lanzadores de agua completarán el sistema. Estos recursos ya fueron movilizados el día 17, subrayó Laurent Nuñez el martes 20 de octubre, durante las preguntas al gobierno en la Asamblea Nacional, estimando que“debemos ir más allá”.

El objetivo es siempre poder intervenir más rápidamente ante la violencia dispersa. Según el Ministerio del Interior, los servicios de inteligencia estiman que “El sábado es posible que haya disturbios extremadamente móviles, incluidos movimientos de ultraizquierda”.