“¿Vuelo hacia adelante o reenfoque? Después del 17 de octubre, LFI en el momento de elección”

Después del 17 de octubre, La Francia Insumisa tendrá que elegir entre continuar su precipitada carrera hacia un radicalismo que la margina y favorece a la Agrupación Nacional o dar un giro de 180 grados para intentar regresar al seno de la izquierda democrática para contribuir con ella a la derrota de la extrema derecha.

Desde hace varios años, Jean-Luc Mélenchon y La France Insoumise favorecen el camino del radicalismo creciente y del conflicto generalizado. Incluyendo y en primer lugar con respecto al resto de la izquierda. Hasta ahora, esto les había servido: sobre esta base lograron capturar al electorado abandonado de los barrios obreros donde las personas de origen inmigrante son víctimas del racismo y de múltiples discriminaciones. Así como el de los jóvenes titulados que se sienten degradados y privados de un futuro.

Gracias a esta dinámica, el LFI se ganó a los diputados y a los ayuntamientos y pareció capaz de consolidar una organización que hasta entonces había sido gaseosa y centrada únicamente en las elecciones presidenciales. Francia Insumisa se ha convertido en la fuerza dominante de la izquierda, beneficiándose de una importante capacidad de atracción en el resto de este campo político. La otra cara de esta moneda es que Jean-Luc Mélenchon se ha convertido en una de las personalidades más odiadas de Francia y sus posibilidades de convertirse en Presidente de la República se han reducido drásticamente.

Ante el escandaloso aumento de la violencia policial contra el movimiento de las escuelas secundarias ordenado por una asediada potencia macronista, La France insoumise ha parecido en varias ocasiones en las últimas semanas legitimar el uso de la violencia en respuesta. Al hacerlo, LFI corrió el riesgo de jugar con un fuego que no podía controlar. La violencia y los daños extremadamente graves cometidos el 17 de octubre se debieron sobre todo a la negligencia masiva del poder macronista y a su incapacidad estructural para comprender los movimientos sociales y negociar con sus actores. Pero aunque probablemente no tiene ninguna responsabilidad directa en estos actos, LFI también se encuentra ahora asociado con estos matones ante los ojos de un público que siente repugnancia por este espectáculo. El incendio del ayuntamiento de Limoges corre el riesgo de desempeñar en la opinión pública un papel similar al del incendio del Reichstag en 1933 y, por lo tanto, LFI podría perder parte de su apoyo y su capacidad de atraer y verse aún más marginado.

Por lo tanto, se enfrenta a una elección estratégica. O bien opta por lanzarse al conflicto asumiendo la vocación revolucionaria que ahora se le atribuye en la lógica de una fortaleza sitiada. En este caso, seguirá aislándose del resto de la sociedad y contribuyendo activamente a la victoria de la extrema derecha el próximo año. O renuncia finalmente a las tácticas de clase contra clase de los últimos años para buscar reintegrar el concierto de la izquierda democrática de transformación social y ecológica.

La izquierda tendrá dificultades para salir adelante en este país si sigue dividida en dos bandos irreconciliables. Y, sobre todo, será muy difícil derrotar a Marine Le Pen el año que viene si no se reúne para ello en la segunda vuelta a todo el espectro republicano, incluido LFI y sus votantes. Después del terremoto del 17 de octubre, a toda la izquierda, y más allá de todos los demócratas, le interesa ayudar al LFI a renunciar inmediatamente a esta radicalización mortal que ahora lo debilita y que sólo puede servir a la extrema derecha.

EXPRESO ORGÁNICO

Copresidente del club comunal Maison y ex editor jefe de “Alternativas económicas”, Guillermo Duval ha sido escritor de discursos por Josep Borrell, ex Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y ex Vicepresidente de la Comisión. Firmó el manifiesto “Construir 2027”, lanzado por Raphaël Glucksmann, Boris Vallaud y Yannick Jadot.