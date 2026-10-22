17 de octubre: “Aprender a anticipar las movilizaciones sociales en línea se vuelve urgente para el Estado”

El sábado 17 de octubre, cientos de miles de personas salieron a las calles. En París, Lyon y Tours, las imágenes de cristales rotos y tiendas saqueadas ocuparon rápidamente todo el espacio mediático, haciendo casi olvidar la ira que había llevado a tanta gente a manifestarse. Entre ellos, el de los estudiantes de secundaria, movilizados durante semanas contra una brutalización mucho menos espectacular: profesores ausentes, establecimientos degradados, horas de clase perdidas. Estos mismos estudiantes de secundaria se sumaron a una movilización lanzada inicialmente contra el precio de la gasolina. Dos enojos sin conexión aparente, unidos por la misma fecha. Para comprender esta convergencia, debemos observar cómo se componen hoy nuestras convicciones políticas.

La Generación Z es desconcertante porque combina ideas que solíamos poner en campos opuestos. Intensamente preocupada por el clima, puede votar por fuerzas que no están interesadas en él. El capitalismo le repugna tanto como le fascina el éxito empresarial. Propuse llamar a este fenómeno “efecto pleiotrópico”, en honor a la genética, donde el mismo gen influye en varias características aparentemente no relacionadas. Acostumbrados a descubrir el mundo en fragmentos, en las pantallas, ahora componemos nuestras convicciones a la carta, como los títulos de una lista de reproducción. La juventud es el laboratorio, pero el fenómeno se está extendiendo por toda la sociedad.

Esta nueva forma de componer las opiniones transforma también la forma de movilizarse. En primavera identifiqué tres habilidades políticas que el 17 de octubre nos permite observar hoy.

El primero, “agregado a la carta”, permite a un ecologista manifestarse junto a un automovilista furioso por el precio del combustible o a un estudiante de secundaria privado de un profesor de matemáticas. Cada uno viene a defender sus propias demandas, sin tener que adoptar las del prójimo. La convergencia ya no requiere consenso.

El segundo, “sincronizar en lugar de movilizar”, permite que individuos que no se conocen y no pertenecen a ninguna organización común se reúnan en la misma reunión. El 17 de octubre circuló una fecha lanzada en TikTok hasta convertirse en una convocatoria colectiva que cada uno podía asumir por su cuenta. Decenas de miles de personas se encontraron en las calles, sin una dirección central capaz de tomar decisiones para todo el movimiento. Una vez que se adopta la fecha, ya nadie es propietario de ella y nadie puede cancelarla.

El tercero consiste en juzgar el poder por sus efectos concretos. En una sociedad donde el futuro resulta difícil de imaginar, las promesas de reforma tienen menos peso que las dificultades que se experimentan a diario. El precio del combustible o del Parcoursup se convierten en otros tantos motivos para movilizarse y criterios para juzgar la acción pública.

Estos tres mecanismos nos permiten comprender cómo diferentes enojos pueden unirse tan rápidamente. También explican por qué el Estado, acostumbrado a tratar con organizaciones identificadas y sus representantes, lucha por anticipar estas nuevas formas de movilización.

Las herramientas con las que el Estado anticipó las movilizaciones ya no funcionan frente a estas capacidades. Se convoca una manifestación en la prefectura con el nombre de sus organizadores, según una norma heredada de un decreto-ley de 1935, y los observadores de inteligencia identificaron los grupos. Una movilización pleiotrópica casi no deja rastro en estos registros, y la brecha se vuelve evidente en cuanto se trata de contar. La víspera del 17 de octubre, el Ministerio del Interior anunció alrededor de 500 acciones, cuando un mapa participativo enumeraba cerca de 1.500 en Internet. Al día siguiente, las autoridades, que contaban con 190.000 manifestantes, contaron 550.000, frente a 800.000 según los organizadores.

Había otros indicadores disponibles, siempre que se los mirara. En vísperas de la movilización, la plataforma de seguimiento Visibrain registró 132 millones de visitas a los vídeos de TikTok dedicados a ella. Si el 0,5% de estas opiniones se hubiera traducido en presencia en las calles, el país habría tenido 660.000 manifestantes, casi exactamente entre las dos cifras. Un millón de visitas no pone a un millón de personas en la calle, y este coeficiente merece ser probado en otros movimientos, pero la pista es mejor que la indiferencia. Es igual de complicado encontrar un líder para un movimiento que no lo tiene. Matignon culpa a La Francia insumisa y a la ultraizquierda, mientras que los servicios responsables de las injerencias extranjeras buscan una mano externa, sin encontrarla. La espontaneidad pasa por una trama siempre que no se entienda como un método.

No tengo una explicación definitiva para los saqueos que se produjeron a continuación, en la plaza de la República, en Limoges o en Tours, donde el director de Printemps describió “una actuación organizada, filmada y que le gusta infinitamente en Snapchat o TikTok”. Observo que un sistema diseñado para 190.000 personas tenía que soportar casi el triple. Los efectos de contagio prosperan en esta brecha y los comerciantes pagan el precio. Leer las audiencias en línea y el recuento de visualizaciones no será suficiente para evitar todos los saqueos. Pero estas cifras al menos habrían permitido dimensionar a la policía entre la multitud real y no entre la multitud declarada, y evitar que una fuerza policial abrumada respondiera sólo con la fuerza a un movimiento que no había visto crecer.

Aprender a leer estas movilizaciones se vuelve aún más urgente cuanto que ignoran las fronteras. De Bosnia a Nepal, los jóvenes encienden la mecha, luego toda la sociedad, padres, profesores o empleados, se implica sin pasar por las organizaciones tradicionales. En todas partes, los Estados que todavía celebran procesiones están un paso por detrás de una sociedad que ya ha aprendido a reunirse. Esta brecha ahora nos exige repensar las modalidades de participación democrática, para permitir que los ciudadanos que se movilizan sin representantes influyan en las decisiones que les conciernen.

EXPRESO ORGÁNICO

Experto asociado a la Fundación Jean-Jaurès, lennie popaensayista, autor del boletín Oblique y “Espíritus adolescentes. En la cabeza de un joven incomprendido” (Editions de l’Aube, junio de 2026).