“Una ladrona, una delincuente”: la izquierda critica a Marine Le Pen tras su condena por malversación de fondos públicos

Los dirigentes de izquierda no han contenido sus golpes este martes 7 de julio contra Marine Le Pen, condenada en apelación en el caso de los asistentes parlamentarios del Frente Nacional (actualmente Agrupación Nacional). De fondo, la incertidumbre en torno a la candidatura presidencial del diputado de extrema derecha, legalmente posible pero empañada por una condena por malversación de fondos públicos y por llevar una pulsera electrónica durante un año.

Interrogado desde Siria, Emmanuel Macron se negó a hablar. “Lo que es saludable para la democracia es que el Presidente de la República no comente las decisiones judiciales, por eso me atendré a esta gramática, especialmente en el extranjero”respondió durante una conferencia de prensa con el presidente sirio Ahmed al-Charaa.

Marina Le Pen “es una delincuente, esa es la única conclusión que se puede sacar de esta decisión judicial (…) ella es culpable de malversación de fondos públicos y la RN fue condenada por malversación de fondos públicos (…) Ella es culpable y es una delincuente”afirmó el presidente del grupo socialista en la Asamblea Nacional, Boris Vallaud. “Después le corresponde a ella plantearse la pregunta de si cuando eres delincuente te presentas ante los votantes”añadió el diputado landés.

“Cuando uno es candidato al máximo cargo presidencial debe poder ser ejemplar, lo cual no es así”estimó por su parte el primer secretario del Partido Socialista, Olivier Faure. “Marine Le Pen, ahora, está sola ante su conciencia”pero “La única decisión que sería moralmente aceptable es retirarse de una carrera presidencial para la que ya no tiene legitimidad”juzgó.

“Semejante condena, cualquiera que sea la modificación de la pena, no puede permitir comparecer ante los franceses”señaló el secretario nacional del Partido Comunista, Fabien Roussel. El copresidente de la Place Publique Raphaël Glucksmann y el ex presidente socialista François Hollande aún no han reaccionado.

Por su parte, el partido Ecologistas denunció la “delincuente de cuello blanco” del RN, recordando que 4,1 millones de euros de dinero público fueron desviados en beneficio del partido de extrema derecha – “es decir, el dinero de nuestros impuestos”. “En el lenguaje común, se llama robo.denuncian los Verdes. ¿Y quién querría que hubiera ladrones en el Elíseo? »

“Como no estoy en la RN, respeto esta decisión judicial y tendría cuidado de no criticar a los jueces”pero Marine Le Pen es una “privilegiado” quien tiene “se benefició de una gran indulgencia” por parte de la justicia, “especialmente al hacer un llamamiento tan rápido”estimó por su parte la secretaria nacional de Ecologistas Marinos Tondelier. “Las restricciones de la pulsera electrónica” parecer “poco compatible con una campaña presidencial”añadió el electo de Paso de Calais, el territorio elegido por el líder de la RN.

“La Agrupación Nacional es un partido de ladrones cuyos dirigentes han sido condenados por malversación de fondos públicos. Por millonesrecordó el senador ecologista Thomas Dossus. Haremos todo lo posible para garantizar que ni su ideología mortífera ni sus cuadros tomen el poder. » “¿Cómo se puede imaginar a una candidata presidencial haciendo campaña con esta caja en el tobillo? Es el marcador del grado de corrupción de la nación”añadió el diputado François Ruffin, lanzando un poco de ironía. “bienvenidos a la República de las pulseras electrónicas”. “Madame Le Pen es una ladrona, una delincuente”insistió su colega Benjamín Lucas, estimando que una victoria de la RN en 2027 “sería una terrible humillación para Francia”.

Del lado de los rebeldes, Jean-Luc Mélenchon compartió un breve tweet para señalar que su objetivo es “liberar al país de la RN y sus candidatos a través de las urnas y la voluntad del propio pueblo”. El candidato presidencial, que había estimado durante la decisión de primera instancia que “La decisión de destituir a un funcionario electo debe ser tomada por el pueblo”ten en cuenta esta vez que nada cambia “cualquiera que sea la aplicación”.

Más explícitamente, el diputado del LFI, Ugo Bernalicis, subrayó en “pulsera electrónica o no”una condena por malversación de fondos públicos “ahora se pega a la piel” por Marine Le Pen, “en esta etapa del procedimiento”.

En un comunicado, La France insoumise señala que, a partir de ahora, Marine Le Pen y RN han sido condenados por dos tribunales diferentes, tras esta decisión en apelación. Tomando nota de la posible candidatura de la diputada de extrema derecha que había declarado que no quería hacer campaña con un brazalete electrónico, los rebeldes se muestran irónicos: “Ahora le corresponde a él reconsiderar o no y a la Agrupación Nacional elegir entre hacer campaña con una copa de champán en la mano o con una pulsera electrónica en el tobillo. » Referencia a una foto de Jordan Bardella, bebida en mano, durante el Gran Premio de Mónaco.