Moción de censura de los ecologistas: de fondo, un acercamiento con LFI

Desde el estrado, la diputada ecologista Marie-Charlotte Garin contempla un hemiciclo casi vacío. Los bancos de la derecha y del centro están desiertos, los de la izquierda son escasos. Como reflejo del bajísimo suspenso de la sesión del día. En el orden del día de la Asamblea Nacional este lunes 6 de julio por la tarde: el examen de una moción de censura presentada por los Verdes – y firmada conjuntamente por La Francia insumisa (LFI) – para criticar al gobierno por su inacción en materia climática.

El ejecutivo muestra un aire tranquilo. Los ministros discuten, tocan y hojean documentos. Todo el mundo sabe en el palacio de los Borbones que el gobierno no caerá hoy. Debe su supervivencia a la abstención de la Agrupación Nacional (RN), del grupo de Liot pero también del Partido Socialista (PS). Sólo 132 diputados votaron finalmente a favor de la censura, de los 289 necesarios. En el proceso, los socialistas se han dividido entre ellos y se han distanciado del resto de la izquierda, en un momento en que La Francia insumisa está mirando a los Verdes a medida que se acerca 2027.

Los dos últimos episodios de olas de calor han inspirado a los rebeldes, decididos a recuperar la ecología con una mano y extender la otra al partido de Marine Tondelier. En primer lugar, estuvo el apoyo de los mélenchonistas a la propuesta de los Verdes de establecer un permiso climático. Luego, el 2 de julio, Jean-Luc Mélenchon presentó su plan para“ecorrregiones”estructurado en torno a cuencas hidrográficas. “Necesitamos refuerzos. Necesitaríamos el apoyo de los ambientalistas para esta idea”, lanzó el líder de LFI a la prensa. Por último, fue con la presentación de una moción de censura presentada por el grupo de Cyrielle Chatelain en la Asamblea que los rebeldes quisieron ser útiles aportando sus firmas al texto, siendo necesarias 58 para que la moción fuera examinada. ¿Se está gestando un potencial acercamiento aquí con vistas a las elecciones presidenciales?

Oficialmente, los rebeldes y los Verdes defienden sobre todo una “convergencia política a largo plazo” o incluso uno “muy alta consistencia, por supuesto” en temas ambientales. De ambas partes saludamos la competencia del otro para saber encontrarse. “en una verdadera oposición de izquierda” y correr el riesgo de ejercer la censura del ejecutivo. De hecho, también se trata de una nueva división con los socialistas que quedó ilustrada en el hemiciclo de este lunes. “Esta posición dual del PS y del LFI refleja las diferencias culturales que existen en nuestros partidos sobre el tema del calentamiento global. Para nosotros es una cuestión de vida o muerte; para ellos, es un tema entre otros”. señala la ecologista Sandra Regol, diputada por el Bajo Rin.

Como siempre, el PS debatió. ¿Debería o no censurarse este gobierno de Lecornu, a pocas semanas de las vacaciones de verano y diez meses antes de las elecciones presidenciales? Por mayoría, el Partido Rosa optó por favorecer la estabilidad y centrarse en las negociaciones con Matignon. Sin embargo, 20 diputados de los 68 del grupo votaron a favor de la censura… incluido el primer secretario del partido, Olivier Faure. La decisión de sus compañeros de no censurar enfureció a sus excompañeros del Nuevo Frente Popular. Cuando el diputado del PS, Fabrice Barusseau, defendió la posición de su grupo en el podio, se mezclaron risas y silbidos en las secciones rebeldes y ecologistas. “¡Lástima!” “, algunos se enfurecieron, otros se burlaron: “¡Es la UMPS! » “Hay de un lado un polo de ruptura, reprendió al rebelde Aurélien Taché, y por el otro un centro de apoyo a los macronistas. » Entiende: el PD.

En LFI, esta diferencia también se analiza como una oportunidad para tomar la iniciativa mientras los ecologistas están fracturados internamente sobre la cuestión de 2027. Marine Tondelier intenta legitimar su candidatura en la carrera por el Elíseo, en un momento en el que su partido se encuentra atrapado en un círculo vicioso: entre el PS, por un lado, y las tropas mélenchonistas, por el otro. ¿Tendrán los ecologistas que decidir entre una de estas dos opciones? Por el momento, una mayoría de militantes del partido aprueba (un 65%, según una encuesta interna del partido, de carácter puramente indicativo) la candidatura autónoma de Tondelier. Pero no todo el mundo está convencido. “Es un secreto a voces, no estaremos en la segunda vuelta” respira Sandra Regol. Más allá de las elecciones presidenciales, está también la cuestión de las elecciones legislativas, en las que todos querrán salvar su escaño, una batalla que abre de par en par la puerta a intentos de alianza.

Este juego no engaña a nadie y el ejecutivo aprovechó para reconducir el debate. “Esta moción tiene como objetivo poner a prueba el equilibrio de poder entre la izquierda y (…) distribuir patentes de la oposición antes de las elecciones presidenciales”, abordó a Sébastien Lecornu en la Asamblea este lunes, antes de que el jefe de los demócratas, Marc Fesneau, criticara a los Verdes por dar “se compromete a (su) aliados rebeldes”. Estas acusaciones se producen cuando, la semana pasada, trece parlamentarios ecologistas escribieron una carta interna para exigir la apertura de conversaciones con LFI, del mismo modo que las iniciadas con el PS. “Los ecologistas se dividen en tres: algunos quieren que exista una candidatura propia como el PCF, otros ya están a nuestro lado con Jadot y compañía, y hay una parte final liderada por Sandrine Rousseau que ya está preparando el pegamento para los carteles de Mélenchon”, resume el diputado socialista Romain Eskenazi.

Y la última escaramuza entre Marine Tondelier y Raphaël Glucksmann este fin de semana no apunta a mejorar las relaciones con los tenores de la socialdemocracia. En su intervención en el Festival de las Ideas de La Charité-sur-Loire (Nièvre), el secretario nacional de los ecologistas acusó al líder de la Place publique de ser “maldito privilegiado” rechazar una alianza con LFI. “Tal vez para él, personalmente, para su hijo, no cambie mucho tener a Rachida Dati o Emmanuel Grégoire. Porque su hijo seguirá teniendo acceso a la cultura, seguirá practicando deportes y actividades musicales”. ella juzgó. Un ataque a nivel personal que hizo que el eurodiputado reaccionara inmediatamente contra X, respondiendo que había sido “Estoy encantado de hacer campaña con Emmanuel Grégoire, porque la izquierda que no sacrifica sus principios mantiene su honor y gana las elecciones. Lo vamos a hacer de nuevo. Os invito a intentarlo. Y dejar a mis hijos fuera de esto”. Sin duda, a la izquierda le va bien…