Bélgica paga por Trump, el senador paraguayo sigue hundido en la vergüenza: informe de Trump sobre el Mundial

Pensábamos que lo habíamos visto todo con el “Puerta de Balogun”pero la noche del lunes al martes demostró que este campeonato mundial no se parece a ningún otro. Sobre el terreno, la lógica deportiva ha eclipsado magistralmente los esquemas políticos: derrotados en Seattle (4-1), los Estados Unidos de Donald Trump dejaron su Mundial bajo la burla de una Bélgica vengativa.

El surrealismo sigue prosperando fuera del campo. Mientras los presidentes francés y paraguayo condenan los insultos racistas de la senadora Celeste Amarilla contra Kylian Mbappé, el elegido optó… por exigir disculpas al capitán de los Bleus. ¿Su argumento? Al llamarlo “mujer despreciable”el atacante francés habría sido culpable de “violencia de género, pura y dura”. Había que atreverse.

Mientras tanto, la competencia continúa y los octavos de final finalizan este martes 7 de julio. La Argentina de Lionel Messi se enfrenta al Egipto de Mohamed Salah (a las 18), y Colombia se enfrenta inmediatamente a Suiza (a las 22).

Bélgica responde a Donald Trump con su propio baile. Los ‘red devils’ quisieron responder sobre el césped tras la polémica de las últimas 36 horas (la anulación de la sanción de Balogun), y lo hicieron con autoridad. Privada de Kevin De Bruyne, que se quedó en el banquillo por elección táctica, Bélgica venció rápidamente a Estados Unidos (4-1) en Seattle, gracias en particular a un doblete de Charles de Ketelaere.

La mejor respuesta, sin embargo, llegó en el tiempo añadido. Autor del cuarto gol en el tiempo añadido, Romelu Lukaka hizo un picante desaire a Donald Trump: con los puños cerrados y la pelvis en movimiento, el atacante caricaturizó los famosos gestos de baile del presidente estadounidense durante sus reuniones (en YMCA, Village People). Una coreografía retomada inmediatamente por varios de sus compañeros.

“Castigamos la falta de respeto y así nos lo demostraron los americanos”disfrutó el portero Thibaut Courtois al final del partido. Es difícil imaginar un mensaje más claro enviado a la Casa Blanca.

Christiano Ronaldo abandona el Mundial llorando. En apenas unos días, el Mundial y el fútbol vieron partir a varias de sus mayores leyendas. Tras el croata Luka Modric y el brasileño Neymar, le toca a Christiano Ronaldo despedirse de la selección, tras la eliminación de Portugal ante España (1-0).

En su sexto Mundial, el cinco veces Balón de Oro daba sobre todo la impresión de ser un monumento que ni siquiera sus socios se atrevían a pasar por alto. Alineado desde el inicio en el 41, CR7 sólo tocó… 19 balones. Transparente en el juego, sus propios compañeros acabaron zafándole en la segunda parte.

Entre lágrimas tras el pitido final, se mostró filosófico: “Lo di todo, hice lo mejor que pude. El título más importante que gané en la selección fue la Eurocopa 2016, que para mí tiene la misma dimensión que un Mundial, sinceramente. » Antes de concluir, fiel a su forma: “Gané tres títulos para Portugal. Antes de Christiano (sic), no había ningún título. » Una salida que también resume al personaje.

Infantino más intocable que nunca. El escándalo Balogun puede haber desencadenado una avalancha de críticas contra la FIFA, pero Gianni Infantino nunca parece haber sido tan sólido.

En un comunicado, el presidente del organismo asegura que ha respetado “la autonomía de los órganos judiciales independientes”. Una versión que lucha por convencer incluso en los pasillos de la FIFA. “No hay contrapoder. Normalmente, antes de tomar una decisión, nadie lo sabe. Pero Infantino decidió…”resume alguien cercano a la organización, al “Equipo”.

Incluso su predecesor, Seppl Blatter, cuestionó públicamente a X: “¿Hacia dónde va la FIFA?” Una pregunta que no debería impedir al líder suizo buscar, sin una oposición real, un cuarto mandato dentro de algunos meses.

François Letexier, el árbitro francés que hace temblar a la Argentina. Aún no ha pitado el inicio del partido cuando ya está acusado de todos los males. Designado para arbitrar el Argentina-Egipto, el francés se ha convertido en el nuevo blanco de las redes sociales argentinas, donde florecen las acusaciones de conspiración debido a la rivalidad franco-argentina.

medios locales, Deportes TyC tiene La Nación, Recordamos especialmente su papel en el “asunto Prestianni”, cuando aplicó el protocolo antirracista de la UEFA. Este episodio también empujó a la FIFA a adoptar la nueva norma que prohíbe a los jugadores taparse la boca al hablar. Si las competencias de Letexier son reconocidas en Europa, los consultores locales consideran su nombramiento como un “Error político que compromete la imagen de imparcialidad” de la FIFA. Sólo eso.

Desaparecido desde hace diez días, un aficionado inglés fue encontrado… en un pub de Barcelona. Es la historia más improbable de este Mundial. Michael Hewitt, un aficionado inglés de 65 años que abandonó el Leeds para llegar a Estados Unidos el 21 de junio, desapareció durante una escala en Cataluña. Ante la falta de noticias suyas, su familia alertó a Interpol y a la Guardia Civil.

El sexagenario finalmente fue encontrado sano y salvo en un pub de Barcelona gracias a sus pagos con tarjeta bancaria. Miraba tranquilamente los partidos de Inglaterra, con una pinta en la mano, sin la menor idea de que era buscado en toda Europa.

“Había perdido su teléfono y no se sabía ningún número de memoria. Como todavía tenía dinero y su pasaporte, no pensó en ir a la embajada”.le dice su hermano Gary al “Sol”. Una desconexión total.