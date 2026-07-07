Ataque con explosivos en Mónaco: el cuerpo del principal sospechoso encontrado en las afueras de Kiev

Se trata de un giro inesperado en el asunto del ataque explosivo perpetrado contra el ciudadano ucraniano Vadim Ermolaev el 29 de junio en Mónaco. Según un comunicado de prensa de la Fiscalía General de Ucrania, el cuerpo sin vida de la principal sospechosa Anastasiia Berezovska, de 39 años, fue encontrado en las afueras de Kiev, según reveló esta mañana el medio Ukrainska Pravda. Según los informes, recibió varios disparos en la cabeza. El macabro hallazgo se produjo el 6 de julio en el sector de Boutcha, una localidad al noroeste de Kiev, según información proporcionada por las autoridades judiciales a “New Obs”.

Según las autoridades judiciales ucranianas, la sospechosa objeto de una notificación roja de Interpol llegó a Kiev el 1 de julio, donde sus familiares y amigos fueron puestos bajo discreta vigilancia tras la apertura de una investigación preliminar sobre este ataque por parte de la fiscalía local. En el lugar, la sospechosa, que inicialmente huyó del principado a través de Italia en un coche de alquiler antes de dirigirse a Alemania, donde residía según elementos de la investigación monegasca, habría estado en contacto con su familia y dos hombres. “ El primero es un ex agente de la ley, el segundo es un agente activo en el servicio de inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania. », Explica el comunicado de prensa de la fiscalía de Ucrania. Estos dos individuos supuestamente realizaron varias transferencias a cuentas bancarias y carteras de criptomonedas pertenecientes a Anastasiia Berezovska.

Al ser detenido, el agente aún activo presuntamente confesó el asesinato de la joven. Habría actuado en complicidad con el ex agente de la ley. Durante un registro en la casa de este último, se descubrió en su sótano una habitación que parecía una sala de tortura y secuestro, de la que la fiscalía ucraniana incluso publicó algunas imágenes. Según el comunicado de prensa, el agente en funciones no informó a sus superiores de sus contactos con Anastasiia Berezovska, afirmando haber actuado por iniciativa propia. ¿La ucraniana de treinta años que había dejado muchas pistas a su paso fue asesinada para no encontrar a los verdaderos patrocinadores del ataque contra el empresario ucraniano, que vive en el Principado desde 2021 y es objeto de sanciones por parte del Gobierno ucraniano?

Las autoridades monegascas tardaron menos de 53 horas en localizar al sospechoso. En las imágenes de las cámaras de vigilancia, había sido identificada los días anteriores al ataque mientras realizaba un reconocimiento en las proximidades de la casa del objetivo. Se sospecha que activó a distancia el explosivo colocado frente al Palacio del Sol, donde vivía la familia de Vadim Ermolaev.

El jueves pasado se registró la casa del sospechoso en Alemania, pero no se encontró al interesado. Sin embargo, se incautaron pruebas y se las entregaron a las autoridades monegascas.

Hace unos días la prensa local mencionó el rastro de los servicios ucranianos. Estas últimas revelaciones parecen confirmarlo hoy. Contactada, la fiscalía de Mónaco no quiso reaccionar por el momento.