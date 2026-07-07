Louis Aliot, Nicolas Bay, Julien Odoul... Detalles de las condenas impuestas a los diez coacusados ​​de Marine Le Pen durante el juicio de apelación

Marine Le Pen es condenada pero elegible para las próximas elecciones presidenciales. Esta es la sentencia del Tribunal de Apelación de París que se pronunció el martes 7 de julio en el caso de los asistentes parlamentarios del Frente Nacional. Convertido en Agrupación Nacional, el partido como entidad jurídica fue condenado a una multa de dos millones de euros, uno de los cuales fue suspendido, y al decomiso de un millón de euros.

Si bien la diputada de Paso de Calais es la más esperada, no es la única que conoce su suerte: otros diez dirigentes del FN y del RN, algunos de los cuales todavía son elegidos, también han sido condenados. Resumen de las sentencias, todas suavizadas respecto a las dictadas en primera instancia.

Condena en apelación : un año de prisión suspendida, dos años de inhabilitación suspendida y 5.000 euros de multa.

Requisición en apelación : dieciocho meses de prisión suspendida, tres años de inhabilitación y 8.000 euros de multa.

Condena en primera instancia : dieciocho meses de prisión, incluidos seis meses, tres años de inhabilitación y una multa de 8.000 euros.

Condena en apelación : ocho meses de prisión suspendida y un año de inelegibilidad suspendida.

Requisición en apelación : ocho meses de prisión suspendida y un año de inhabilitación.

Condena en primera instancia : ocho meses de prisión suspendida y un año de inhabilitación.

Condena en apelación : un año de inelegibilidad suspendida.

Requisición en apelación : seis meses de prisión suspendida y un año de inhabilitación.

Condena en primera instancia : seis meses de prisión suspendida y un año de inelegibilidad suspendida.

Condena en apelación : un año de prisión suspendida, dos años de inhabilitación suspendida y 5.000 euros de multa.

Requisición en apelación : dieciocho meses de pena suspendida, tres años de inhabilitación y 8.000 euros de multa.

Condena en primera instancia : un año de prisión, seis de los cuales son cerradas, tres años de inhabilitación y una multa de 8.000 euros.

Condena en apelación : un año de pena de prisión suspendida y dos años de inelegibilidad suspendida.

Requisición en apelación : un año de prisión suspendida y dos años de inelegibilidad.

Condena en primera instancia : un año de prisión suspendida y dos años de inelegibilidad.

Condena en apelación : tres años de prisión condicional, tres años de inhabilitación y multa de 25.000 euros.

Requisición en apelación : tres años de prisión condicional, tres años de inhabilitación y multa de 50.000 euros.

Condena en primera instancia : tres años de prisión, uno de ellos cerrado, cinco años de inhabilitación y multa de 50.000 euros.

Condena en apelación : tres años de prisión condicional, un año de inhabilitación y multa de 50.000 euros.

Requisición en apelación : tres años de prisión, uno de ellos cerrado, tres años de inhabilitación y multa de 50.000 euros.

Condena en primera instancia : tres años de prisión, uno de ellos cerrado, tres años de inhabilitación y multa de 50.000 euros.

Condena en apelación : dos años de prisión condicional y 15.000 euros de multa.

Requisición en apelación : dos años de prisión suspendida, tres años de inhabilitación y multa de 15.000 euros.

Condena en primera instancia : dos años de prisión suspendida, tres años de inhabilitación y multa de 15.000 euros.

Condena en apelación : tres años de prisión suspendida, tres años de prohibición de ejercer un mandato de “tercero pagador” y una multa de 70.000 euros.

Requisición en apelación : tres años de prisión, dos de los cuales suspendidos, cuatro años de prohibición de ejercer como “tercero pagador” y una multa de 100.000 euros.

Condena en primera instancia : tres años de prisión, dos de ellos suspendidos, tres años de inhabilitación y una multa de 100.000 euros.

Condena en apelación : un año de pena de prisión suspendida y dos años de inelegibilidad suspendida.

Requisición en apelación : un año de prisión suspendida y dos años de inelegibilidad.

Condena en primera instancia : un año de prisión suspendida y dos años de inelegibilidad.