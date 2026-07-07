Ola de calor y deuda climática: Francia está contra la pared

Mientras una nueva ola de calor azota a Francia, el país parece estancado al pie de una “muro de inversión” a adaptarse, según expresión de la ministra de Transición Ecológica. Y, de hecho, nos enfrentamos a una doble necesidad de financiación: es tanto para evitar que el cambio climático se acelere aún más (reduciendo aún más nuestras emisiones de gases de efecto invernadero) como para adaptar nuestros estilos de vida a sus consecuencias (olas de calor, sequías, incendios, tormentas y tormentas violentas, etc.), que se intensificarán. En 2023, el informe Pisani-Ferry-Mahfouz estima en 66.000 millones de euros al año las inversiones adicionales necesarias para mitigar el calentamiento global, casi la mitad de las cuales en gasto público. Esta cifra es, sin embargo, mínima: no tiene en cuenta los gastos de adaptación (climatización de hospitales y escuelas, mudanzas de viviendas ante la erosión costera), la protección social (licencias climáticas para los trabajadores durante el calor extremo), las reparaciones de los daños que recaen en el Estado (bienes públicos, fondos de emergencia), ni siquiera los gastos relacionados con el mantenimiento de la biodiversidad y la seguridad del suministro de agua. Sumando todo esto, probablemente deberíamos contar con una dotación de alrededor de 100 mil millones de euros que se gastarían cada año en la transición ecológica, o un tercio de lo que gastamos en salud.

Cualquier retraso sólo aumenta la factura. Éste es el principio de la deuda climática, que expresa el coste de nuestra inacción en este ámbito hasta ahora y la magnitud de los esfuerzos que se realizarán mañana. Mide las consecuencias biofísicas de nuestra inercia: si no se hace nada para limitar la r…