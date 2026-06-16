Eric Ciotti acusa al ministro Tabarot de “amenazas premeditadas”: otro episodio más de tensión entre los dos hombres

Nuevo intercambio de armas entre el alcalde de Niza, Eric Ciotti (ex-LR ahora UDR y aliado de la RN) y el ministro de Transportes, Philippe Tabarot (LR). Este martes 16 de junio, el concejal de la prefectura de Alpes Marítimos denunció ante los tribunales las amenazas que habría proferido Philippe Tabarot, senador del departamento entre 2020 y 2025.

Este martes, el alcalde de extrema derecha de Niza publicó en su cuenta X una carta dirigida al Primer Ministro, en la que denuncia “comportamiento excepcionalmente serio” y pide a Sébastien Lecornu que “poner fin a las funciones ministeriales del Sr. Philippe Tabarot”.

“El señor Tabarot me desafió públicamente y me dijo que iba a “hacerme desaparecer” “enviándome georgianos”. Estos comentarios, que constituyen amenazas premeditadas en el sentido del artículo 222-17 del Código Penal, fueron hechos sin ninguna provocación por mi parte, delante de varios testigos”.escribe Eric Ciotti, quien añade que el ministro también lo habría tratado públicamente como “nabot”.

El fuerte intercambio entre los dos hombres, según el periódico “Chained Duck” que reveló la información, tuvo lugar el domingo, durante la visita del presidente indio, Narendra Modi, y del presidente Emmanuel Macron a la feria Bharat Innovates de Niza.

La misma fuente critica a Eric Ciotti por buscar polémica “con fines puramente políticos y personales en el período previo a las elecciones senatoriales (en septiembre de 2026, nota del editor) en los Alpes Marítimos ».

Esta no es la primera vez que los dos hombres se enfrentan verbalmente. El 10 de mayo, Eric Ciotti acusó a Philippe Tabarot en X de ser “un ministro que es un inútil” por no haber intervenido en los precios de los billetes de tren para los aficionados del Niza que deseaban asistir a la final de la Copa de Francia en París. “ Su campaña electoral ha terminado, es lamentable su deseo de traspasar sus responsabilidades a otros”. Entonces respondió con calma el senador de Cannes.

Un mes más tarde, el 12 de junio, fue el turno del Ministro de Transportes de culpar al alcalde de Niza por haber “En pocos días, se les arruinó la fiesta a miles de niños” por su renuencia a acoger las pruebas sobre hielo de los Juegos Olímpicos de 2030, que finalmente se trasladarán a Lyon.

“Niza tuvo muchas reticencias y el nuevo municipio, mientras que ciudades como París, como Lyon, se posicionaron inmediatamente. Es una oportunidad de albergar los Juegos Olímpicos” Se esperan 500.000 espectadores en los eventos sobre hielo, lamentó Philippe Tabarot en CNews, el canal del multimillonario ultraconservador Vincent Bolloré. Antes de agregar: “Lamento más que nada que los habitantes de nuestro país y de mi región se vean privados de este magnífico evento en Niza. »

Este nuevo incidente se produce en el contexto de la guerra de derechas en los Alpes Marítimos, ya que Eric Ciotti dejó LR, que entonces presidía, en 2024 para unirse al Rally Nacional.