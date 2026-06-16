Hungría: los parlamentarios limitan el mandato del Primer Ministro a ocho años e impiden el regreso de Orbán

Publicado el 15 de junio de 2026 a las 20:55 horas. Lectura: 2 min.

Los parlamentarios húngaros votaron este lunes 15 de junio por abrumadora mayoría incluir en la Constitución un límite de ocho años para el ejercicio del cargo de primer ministro, impidiendo el regreso del nacionalista Viktor Orbán.

El texto, que era una de las promesas de campaña del conservador europeísta Peter Magyar, para romper con 16 años de poder de Viktor Orbán, fue adoptado por el Parlamento gracias a la mayoría constitucional que tiene el partido Tisza en el Parlamento. Esta enmienda, que prevé limitar el ejercicio de la función a ocho años, consecutivos o no, fue votada por 135 votos a favor, 50 en contra y seis abstenciones.

“El poder ilimitado siempre termina, en cualquier sistema democrático, con la pérdida de todo sentido de moderación”había justificado al conservador magiar evocando a su predecesor nacionalista el 26 de mayo al presentar la ley. “A partir de un momento determinado, ya no hay distinción entre los intereses del Estado, los del partido y los del líder y es necesario obligar a todos los cargos electos a pensar en su sucesión”añadió.

Para el hombre que llegó al poder en mayo tras una gran victoria, esta reforma constituye uno de los elementos centrales de su programa destinado a “restaurar el estado de derecho” mediante el reequilibrio de las instituciones.

En este contexto, su gobierno presenta los límites de mandato como un medio para impedir cualquier reproducción de un poder duradero y centralizado.

El partido Fidesz de Viktor Orbán, que ahora está en la oposición, se opuso a cualquier limitación, argumentando que podría restringir la voluntad popular. “Se ha adoptado la Ley Orbán. Ésta era la cuestión más urgente…”bromeó Viktor Orbán en Facebook. “Si me necesitan ahí estaré”añadió el hombre que fue reelegido este fin de semana al frente del Fidesz. Esta es la decimosexta enmienda de la Ley Fundamental de Hungría desde su adopción en 2011.

Algunos países alrededor del mundo limitan los mandatos de sus más altos líderes, pero esto generalmente se aplica a sus poderosos presidentes. El presidente húngaro, cuyo papel es en gran medida ceremonial, ya sólo puede ser reelegido una vez para un segundo mandato de cinco años.

La nueva ley no excluye por completo el regreso de Viktor Orbán al poder, ya que podría ser revocado en el futuro mediante una nueva enmienda a la Constitución, que exigiría una mayoría cualificada de dos tercios en el Parlamento.

Tisza también eliminó una frase que sugería una “organismo independiente responsable de garantizar la salvaguardia” de la identidad del país y de su cultura cristiana. Y esto para que una ley que pretende suprimir, antes de fin de mes, la Oficina de Protección de la Soberanía no sea inconstitucional.

Esta controvertida agencia buscada por Viktor Orbán en 2024 había acusado a los medios y a las ONG de servir a intereses extranjeros. Pero se centró principalmente en los críticos de Viktor Orbán, acusando a los medios independientes y a ONG como Transparencia Internacional de servir a intereses extranjeros.

La agencia no ha publicado ningún informe oficial desde la victoria electoral de Peter Magyar el 12 de abril. El Parlamento debe votar un proyecto de ley que prevé su disolución a finales de junio.