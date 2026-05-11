El proyecto de archivo de Armani, Charlotte Cardin en Levi's, las gafas de Jonathan Anderson en Dior...

Lanzado en 2025 como un “diccionario” digital, el proyecto Armani/Archivio de la casa de lujo italiana ha recopilado en una plataforma cincuenta años de creación de Giorgio Armani. La iniciativa continúa hoy en un segundo capítulo, más plasmado. Trece siluetas, fechadas entre 1979 y 1994, centradas en torno a la chaqueta, matriz del lenguaje Armani, fueron reproducidas de forma idéntica y puestas a la venta en las tiendas.

En un lujo que a menudo se centra en la novedad y la renovación de tendencias, la legitimidad ahora se reduce a la capacidad de repensar su herencia y volver a ponerla en circulación. Al reinyectar estas piezas en el presente, el estilo Armani, impulsado por Silvana Armani y Leo Dell’Orco desde la muerte del creador en 2025, se convierte en una forma de transmitir esta identidad a las nuevas generaciones y darles la libertad de ofrecer su propia interpretación.

◗ archivo.armani.com

Charlotte Cardin es la primera embajadora de Levi’s en Francia. LEVI’S

La elección de nombrar a la cantante Charlotte Cardin como primera embajadora de la marca en Francia ilustra este mismo enfoque en Levi’s. Más que una simple imagen, esta asociación pone de relieve una vez más la capacidad de una marca histórica de dejar a los jóvenes la reinterpretación de sus fundamentos. La artista canadiense de 31 años demuestra en este nuevo lanzamiento su forma de retorcer la mezclilla para crear una silueta que es a la vez minimalista, fácil y muy moderno. E inculca la necesidad de mirar más allá de un logotipo para perpetuar una historia completa.

◗ levi.com

La casa francesa Roger Vivier inaugura un nuevo buque insignia en el número 20 de la rue du Faubourg Saint-Honoré en París ROGER VIVIER

La zapatería francesa inaugura una nueva buque insignia en el número 20 de la rue du Faubourg Saint-Honoré de París, muy cerca de su primer taller histórico. Distribuida en dos niveles, esta dirección, una de las más grandes de la marca, representa un punto de inflexión estratégico: por un lado, la Maison Vivier, dedicada al patrimonio; por el otro, un espacio concebido como un entorno habitado, donde conviven materiales preciosos, muebles de diseño y obras de arte en el espíritu de un gabinete de curiosidades. En el corazón de la ruta, el Atelier Vivier ofrece un servicio a medida, reforzado por la presencia de artesanos en la tienda. Una manera para la casa, dirigida por Gherardo Felloni, de anclar su saber hacer en una experiencia inmersiva y personalizada.

◗ rogervivier.com

Jonathan Anderson firma su primera colección de gafas ópticas y solares para Dior. THELIOS/DIOR

Lejos de ser un detalle de una silueta, el accesorio suele ser el eje estratégico de cualquier casa de lujo. Tuvimos que esperar hasta esta temporada para ver finalmente surgir una primera colección de “Eyewear” firmada por Jonathan Anderson en Dior. A través de una gama solar y óptica, el diseñador ha impuesto su estética híbrida a los códigos históricos del 30 Montaigne.

Esta línea de verano 2026 marca la fusión de dos herencias: el trébol de cuatro hojas, el amuleto de la suerte del muy supersticioso Christian Dior, se convierte en el hilo conductor de los modelos Dior Clover, un guiño travieso a las raíces irlandesas de Jonathan Anderson. Desde las líneas arquitectónicas de Dior Bow hasta el minimalismo masculino que reintroduce el logotipo de 1946, el diseñador hace de las gafas una demostración de estilo que encarna brillantemente la identidad contemporánea de la casa.

◗ dior.com

El pop-up East Pacific Trade en París. EPT

Todavía confidencial en Europa, la marca coreana East Pacific Trade hace su primera aparición en París con un pop-up en el 52 de la rue Charlot (75003). Fundada por el zapatero Jai Baek, la marca conocida por sus zapatillas minimalistas es parte de un enfoque en el que las compras se consideran una experiencia cultural.

Durante dos meses, este espacio se transformará en un lugar híbrido que combina diseño, música y edición, lejos de los códigos clásicos de una boutique. Con instalaciones olfativas, una selección de libros de última generación y una cuidada programación de charlas o DJ Sets, EPT sigue la línea de un nuevo negocio que se ha convertido en una excusa para crear conexiones.

◗ Eastpacifictrade.com