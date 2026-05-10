dos casos confirmados, tres muertes… Lo que sabemos

Desde este fin de semana, el “MV Hondius” –crucero holandés que unía Ushuaia, Argentina, con el archipiélago de Cabo Verde– está en el centro de la atención tras la muerte de varias personas, posiblemente a causa del hantavirus. Casos sospechosos o confirmados, muertes… Esto es lo que sabemos sobre la situación.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó este martes 5 de mayo dos casos confirmados de hantavirus, uno más que anteriormente. El primer pasajero se encuentra actualmente en cuidados intensivos en Johannesburgo, Sudáfrica. Este británico fue desembarcado el 27 de abril, según informó la línea de cruceros Oceanwide Expeditions. Sobre el segundo pasajero aún no se ha comunicado ninguna información.

Otros cinco pasajeros también son sospechosos de estar relacionados con el brote detectado en el crucero holandés varado en Cabo Verde.

La OMS sospecha “transmisión de persona a persona” entre personas infectadas. “Dada la duración del período de incubación del hantavirus, que puede variar entre una y seis semanas, suponemos que se infectaron fuera del barco” y “creemos que podría haber transmisión de persona a persona entre personas en contacto muy cercano”. explicó la directora en funciones del Departamento de Prevención y Preparación para Epidemias y Pandemias de la OMS, Maria Van Kerkhove.

El domingo, la organización internacional informó de tres muertes – entre ellas una pareja de jubilados holandeses, según la prensa local “De Telegraaf” – relacionadas con este brote de infección por hantavirus, una enfermedad que puede provocar un síndrome respiratorio agudo. Sin embargo, aún no se ha establecido si el virus es la causa de las tres muertes, según Oceanwide Expeditions.

Rechazado a principios de semana en el puerto de Praia, capital de Cabo Verde, el barco se dirige ahora hacia España. De hecho, Madrid habría aceptado atracar el barco en Canarias, según la OMS, en las islas de Las Palmas y Tenerife. Una afirmación rápidamente desmentida por España, este martes 5 de mayo al mediodía, que no tardará “sin decisión” en el atraque del buque siempre y cuando “datos epidemiológicos” no habrá sido analizado.

A bordo del barco se encuentran 149 personas de 23 nacionalidades. Las autoridades españolas “Indicó que lo recibirían para realizar una investigación completa. (…) y, por supuesto, evaluar los riesgos para los pasajeros a bordo”. anunció Maria Van Kerkhove a la prensa.

La Organización Mundial de la Salud también busca a los pasajeros del vuelo en el que la crucerista holandesa de 69 años -cuyo marido, de 70 años, murió a bordo del barco- viajó entre la isla de Santa Elena, cerca de Cabo Verde, y Johannesburgo, en Sudáfrica.

Había desembarcado en Santa Elena el 24 de abril. “con síntomas gastrointestinales” para luego embarcar al día siguiente hacia Johannesburgo, indica la OMS. Murió el 26 de abril y el lunes se confirmó su infección por hantavirus.

Actualmente, dos miembros de la tripulación experimentan síntomas respiratorios agudos. “Uno leve y otro grave. Ambos necesitan atención médica urgente”, según un comunicado de prensa de Oceanwide Expeditions, publicado el lunes.

La Dirección Nacional de Salud de Cabo Verde anunció el martes en un comunicado de prensa que había solicitado al Reino Unido y a los Países Bajos el envío de ambulancias aéreas. “lo antes posible” proceder con “evacuación de pacientes”.

“La OMS, en cooperación con las autoridades de Cabo Verde y los Países Bajos, y los operadores del barco, están trabajando para garantizar que los dos enfermos sean evacuados a los Países Bajos para recibir tratamiento”. aseguró María Van Kerkhove.

El Ministerio holandés de Asuntos Exteriores confirmó en un comunicado que “Actualmente estaba estudiando la posibilidad de evacuar médicamente a algunas personas del barco”. “Si esto es posible, el Ministerio de Asuntos Exteriores se encargará de la coordinación”. dijo un portavoz.

“A bordo se están aplicando estrictas medidas de precaución, incluidas medidas de aislamiento, protocolos de higiene y seguimiento médico. dijo la línea de cruceros Oceanwide Expeditions el lunes. Se baraja la opción de continuar navegando hasta Las Palmas o Tenerife como puerta de entrada al desembarco, donde se podrían realizar más controles médicos y tratamientos. »

El posible brote de hantavirus presenta una “bajo riesgo” de propagación, estimó el director regional de la OMS Europa, en un comunicado de prensa publicado el lunes. “El riesgo para el público en general sigue siendo bajo. No hay motivos para entrar en pánico o imponer restricciones de viaje”. Hans Kluge se pronunció y destacó que las infecciones por hantavirus son raras, generalmente relacionadas con la exposición a roedores infectados y no se transmiten. “no es fácil entre personas”.

Para Virginie Sauvage, especialista del Instituto Pasteur de París, donde es responsable del centro nacional de referencia para los hantavirus, “Sólo se transmiten a los humanos determinados hantavirus, que sólo se encuentran en roedores como ratas, ratones de campo, ratones o topillos”.