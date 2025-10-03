Presupuesto: impuesto sobre activos financieros, caída en el impuesto sobre la renta para hogares modestos ... las pistas avanzadas por Lecornu

Publicado el 3 de octubre de 2025 a las 10:07 p.m. Lectura: 3 min.







Impuesto sobre el patrimonio financiero, los impuestos reducidos para los hogares modestos: aún sin el gobierno, el primer ministro Sébastien Lecornu destiló durante la semana varias medidas que pretende incluir en textos presupuestarios, con la esperanza de evitar la censura de oposiciones.









• ¿Pronto un proyecto presupuestario?





Sébastien Lecornu renunció el viernes para usar el artículo 49.3 de la Constitución que le habría permitido tener un presupuesto de 2026 sin votar. Restaurando la mano al Parlamento, sin excluir las amenazas de censura, podría transmitir textos presupuestarios la próxima semana en el Parlamento, donde podrán evolucionar de acuerdo con los debates.





“No hay (…) no más pretexto para estos debates (parlamentarios) no comienzan la próxima semana”y para que cada diputado pueda “Asumir la responsabilidad”dijo el viernes, después de recibir a los líderes de las oposiciones.









Antes de llegar al parlamento, el proyecto de ley de finanzas (PLF) en particular debe presentarse al Consejo de Ministros y ser examinado de antemano por el Consejo de Estado y el Alto Consejo de Finanzas Públicas (HCFP). Este último fue incautado el jueves.





El Parlamento debe tener los 70 días proporcionados por la Constitución para debatirla. De lo contrario, el PLF puede ponerse en vigencia por ordenanzas o una ley especial puede renovar los créditos de 2025 de manera idéntica a principios de 2026, como fue el caso a principios de este año para el presupuesto anterior. Pero el Primer Ministro todavía tiene como objetivo votar por un presupuesto para el próximo año antes de la fecha límite establecida para el 31 de diciembre para su publicación en la revista oficial.





• Menos gastos





Lo que sea que dijo que quería comenzar desde un “Hoja blanca”algunas orientaciones del nuevo primer ministro parecen inspirarse en las de François Bayrou. Quiere devolver el déficit público “Alrededor” Del 4.7 % del producto interno bruto (PIB) en 2026, mientras que su predecesor apuntó a 4.6 %, después del 5,4 % esperado en 2025. Se confirma el objetivo de un déficit del 3 % del PIB en 2029.









Sébastien Lecornu le dijo recientemente al “parisino” que la prioridad iría a “Reducción de gastos”en particular, una disminución de seis mil millones de euros en “Estilo de vida” del estado y “Mejor control del gasto social y las comunidades locales”. Al mismo tiempo, dice que rechaza la idea de un “Austeridad y presupuesto de regresión social”.





Sin embargo, la ecuación presupuestaria podría ser aún más compleja en el caso de la revisión a la baja del crecimiento, actualmente prevista para el 1,2 % para 2026.





• “Impuesto sobre el patrimonio financiero”





En el lado de la receta, el nuevo inquilino de Matignon no quiere que el impuesto de Zucman reclamado por la izquierda gravara al menos el 2 % del patrimonio de los 1.800 contribuyentes más ricos: lo juzga. “Peligroso” para la economía. Pero decir que es sensible a las llamadas a “Más justicia fiscal”quiere esfuerzos “Compartido y solo”.





Es en este sentido que propuso el viernes la creación de un “Impuesto sobre el patrimonio financiero” Las tenencias familiares, a veces solían evitar el impuesto.





Además, también estudia una caída en el impuesto sobre la renta para las parejas pagas ” levemente “ Por encima del salario mínimo, una caída en las gravámenes a favor de los empleados o la restauración de una prima de Macron imponible.





Las empresas no serían olvidadas. Según “Les Echos”, el proyecto de presupuesto proporcionaría una caída de 1.300 millones de euros en un impuesto de producción, los CVAE, reclamados durante mucho tiempo por los círculos económicos.









Entre las opciones previstas también se citan en la prensa un aumento en la suma global única (“Impuesto plano”) Sobre el ingreso de capital, actualmente el 30 %, una renovación del recargo de impuestos corporativos se aplicó al más grande en 2025, oficialmente durante un solo año, o una cepilladora del pacto de Dutreil sobre las transmisiones de las empresas familiares.





“Les Echos” también menciona una posible restricción de la ventaja fiscal para aprendices, aprendices y empleos de estudiantes y para ciertos pacientes crónicos (aquellos que actualmente se benefician de la desgravación fiscal bajo condición a largo plazo).





En el frente social, Sébastien Lecornu, que se opone a la suspensión de la reforma de pensiones de 2023, planea mejorar las pensiones de las mujeres en el próximo presupuesto de seguridad social, según lo propuesto por el Cónclave sobre Pensiones.





• Ya actué





Sébastien Lecornu ya ha renunciado a suprimir dos vacaciones. Esta medida fue defendida por François Bayrou y se supone que informaría 4.200 millones de euros.





También estableció una misión “Estado efectivo” Para reducir el gasto de administraciones y simbólicamente, anunció la abolición de “Ventajas de por vida” ex ministros.