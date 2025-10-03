Una apuesta entre debilidad y renuncia





Sébastien Lecornu lo había anunciado: habría ruptura, en forma y sustantiva. Antes de la ruptura en el fondo, que todavía parece ser a largo plazo, aquí hay un descanso en el formulario y no menos importante. El Primer Ministro anuncia solemnemente renunciar al Artículo 49 Aliéna 3 de la Constitución. Este artículo, recuerde, permite que la Asamblea Nacional (no sea aplicable al Senado) adoptar un texto sin votar, por el compromiso de responsabilidad gubernamental. O este único compromiso permite adoptar el texto, o se deposita una moción de censura. Si se rechaza la moción de censura, se considera que el texto es adoptado. Por el contrario, si se adopta la moción de censura, el texto se rechaza y se requiere que el gobierno renuncie: este fue el destino de Michel Barnier, el 4 de diciembre de 2024.









Esta no es la primera vez que el Primer Ministro ha hecho tal compromiso. Ya, Lionel Jospin, en 1997, de un gobierno de “plural izquierda”, se había comprometido a no usar el artículo 49.3. Casi pagó el precio, cuando su coalición tenía la mayoría absoluta, cuando, en 2001, el grupo comunista había amenazado a no votar el proyecto de ley de financiamiento del Seguro Social. Finalmente, la negociación había resultado, el proyecto de ley fue adoptado y el 49. 3 no se movilizó.





Hoy, Sébastien Lecornu se priva voluntariamente de una poderosa arma de racionalización del parlamentarismo y la restricción con respecto al parlamento, lo que hace posible crear una mayoría cuando no existe. Este ha sido el caso desde 2022 y, un fortiori, desde 2024 y la disolución. Sin embargo, al hacerlo, envía un mensaje claro al Parlamento y, en particular, a la Asamblea Nacional: no tiene la intención de entrar en vigor y, por el contrario, respetar la voz y la forma parlamentaria, mientras refiere a los diputados a sus responsabilidades. De hecho, ahora es que el requisito de llevarse bien, el gobierno (futuro) y el Primer Ministro tienen solo el de promover las negociaciones.





Mediante esta elección de ruptura, el Primer Ministro corre el riesgo de que no se adopte “su” presupuesto “ni” un “presupuesto”. De hecho, el artículo 49.3 permite al gobierno imponer la versión del texto en el que involucra su responsabilidad, por lo tanto, posiblemente reescribirla, si se han adoptado enmiendas que no apoya. Sin esta palanca, cada enmienda está sujeta a la votación y, al gobierno, como una minoría, puede ver que “su” presupuesto se distorsiona, mediante la adopción de enmiendas a las que se opone.









Pero también es para correr el riesgo de que no se adopte ningún presupuesto, porque nada ayuda a obligar a los parlamentarios a la adopción de una ley financiera, para que finalmente puedan rechazarlo, votando principalmente en contra. El camino del Artículo 49.3 ofreció una alternativa a esta adopción, las oposiciones, que podrían, sin apoyar el presupuesto del gobierno, renunciar a la censura, para no sumergir al país en una nueva crisis política.





Por lo tanto, la ruptura de Lecornu equivale a estirar una trampa para ellos, al tiempo que se expone a la trampa idéntica en sí: la negociación será esencial y tomará un acuerdo global sobre el presupuesto, para permitir los acuerdos puntuales sobre las diversas enmiendas y artículos. El Acuerdo Global se referirá a las principales prioridades presupuestarias y políticas y, si se concluye, permitirá a los diversos grupos apoyar este acuerdo global para adoptar o rechazar los artículos y enmiendas que establecerían, a pesar de que podrían satisfacer los intereses de algunos de estos grupos.









Nuestro país no tiene la cultura política de compromiso y el riesgo de compromiso es entonces real, especialmente porque tal acuerdo tendrá que incluir no solo los cuatro grupos de la “base común” (renacimiento, módem, horizontes y les républicains), sino que se extenderá a los grupos de aliento izquierdo o al extremo derecho. La única abstención del grupo socialista, que podría haber sido suficiente para evitar la censura, no será suficiente en la base común para ser la mayoría. De hecho, sin los 68 votos de los socialistas, la mayoría absoluta de 289 diputados necesarios para la adopción de una moción de censura no se alcanza, pero todos los demás grupos de oposición (los otros tres grupos izquierdos y los dos grupos de aliento correcto) son más numerosos (264) que la base común (entonces son 211 y, si el grupo LIOT, el posicionamiento central, apoyan ellas, serán 234). Por lo tanto, el gobierno tendrá que obtener la abstención adicional de un grupo con más de 30 diputados (rebeldes de Francia, ambientalistas o el rally nacional), o el voto favorable de un grupo adicional. Dos escenarios que parecen poco realistas.





Por lo tanto, la elección estratégica del primer ministro parece revelar su debilidad o su renuncia. Renunciar a este artículo 49.3 fue un requisito de la izquierda, en particular los socialistas, pero es insuficiente: insuficiente para satisfacerlos y, de todos modos, insuficiente para adoptar el presupuesto. De ahí la debilidad del gobierno. Pero si no había dado la vuelta y finalmente optó por una adopción del presupuesto por el artículo 49.3, sin un acuerdo global sobre el texto (con al menos los socialistas), la probabilidad de que tuviera el mismo destino que Michel Barnier hubiera sido muy alta. En un caso como en el otro, la adopción de un presupuesto se ve comprometida y la esperanza de vida del gobierno de Lecornu parece muy reducida. Por lo tanto, quizás, su renuncia.





