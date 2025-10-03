Detalle de las medidas, reacción de Teherán ... Tres preguntas sobre la futura recuperación de las sanciones contra Irán





A menos que el último accidente cerebrovascular de teatro, todas las resoluciones de la ONU relacionadas con las sanciones contra Teherán para prevenir la proliferación nuclear en Irán se restaurarán a la medianoche de este sábado 27 de septiembre a domingo 28. En cuestión, el fracaso de las negociaciones entre los europeos, que exigen salarios de los salarios sobre el programa nuclear iraní y temen que el país tiene el arma nuclear y Tehran nuclear y que denuncia una decisión ilegal. Las disposiciones anteriores, que habían sido suspendidas con el Acuerdo de 2015, serán restauradas. Hacemos balance.





• ¿Por qué podrían restaurarse estas sanciones?





El Reino Unido, Francia y Alemania, un grupo de países llamados E3, provocó el llamado mecanismo de “snapback” que permite dentro de los 30 días restaurar las sanciones planteadas en 2015 después del Acuerdo Nuclear iraní (JCPOA). Las reuniones se han multiplicado toda la semana al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York para tratar de encontrar una solución diplomática, pero el trío europeo juzgó que Teherán no había hecho el “Gestos concretos”. Los europeos habían establecido tres condiciones: reanudación de negociaciones con los Estados Unidos; Acceso a los inspectores del OIEA en sitios nucleares sensibles de Natanz, Fordo e Ispahan, bombardeados en junio por Israel y Estados Unidos; Proceso para asegurar el stock de uranio enriquecido.









Después de haber suspendido sus relaciones con la agencia de la ONU después de los ataques de junio, Irán había aceptado un nuevo marco de cooperación con la AIEA a principios de septiembre y las inspecciones de ciertos sitios nucleares se reanudaron esta semana, según la agencia. El jefe de la diplomacia iraní, Abbas Araghchi, acusó a los estadounidenses y europeos “Mala fe”jurando que su país no cedería “Nunca presión”, mientras sale de la puerta abierta a negociaciones.





Después de la luz verde del Consejo de Seguridad de la ONU y el fracaso de Rusia y China el viernes para posponer la fecha límite, el regreso de las sanciones parece inevitable.





• ¿Cuáles son estas sanciones?





Las sanciones deben dirigirse a empresas, entidades e individuos que contribuyen directa o indirectamente al programa nuclear iraní o al desarrollo de misiles balísticos, ya sea porque proporcionan el equipo, el conocimiento o el financiamiento necesarios. En particular, incluyen un embargo sobre armas convencionales con la prohibición de cualquier venta o transferencia de armas a Irán. Se prohibirá las importaciones y la exportación o transferencia de documentos, bienes y tecnologías vinculadas al programa nuclear y balístico.









Los activos de entidades e individuos en el extranjero que pertenecen a personas o entidades iraníes vinculadas a programas nucleares serán congelados, y las personas designadas como partes interesadas en actividades prohibidas pueden estar prohibidas por la circulación internacional (entrada, tránsito) en los estados miembros de la ONU.





Los Estados miembros de la ONU también tendrán que restringir las actividades bancarias y financieras (provisión de servicios, fondos) que podrían ayudar a Irán en sus programas nucleares o balísticos. Y las personas o entidades que violarían los arreglos podrían ver sus bienes bloqueados internacionalmente.





• ¿Serán respetados?





Las resoluciones y sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU son vinculantes pero violadas regularmente. La gran pregunta es si países como China y Rusia, que creen que el estallido de “Snapback” era ilegal, no podía respetarlos. El embajador asistente ruso en la ONU Dmitry Polyanskiy pareció sugerirlo el viernes: “No hay snapback y no habrá snapback. Cualquier intento de resucitar las resoluciones anti-iraníes del Consejo de Seguridad en su lugar antes de 2015 es cero y no Avenue”él golpeó después del fracaso de la votación.





Algunos países, incluida China, habían seguido notablemente manteniendo su oficio con Irán a pesar de las sanciones estadounidenses que se restauraron cuando Estados Unidos dejó el acuerdo JCPOA en 2018.





• ¿De qué está acusado de Irán?





Los occidentales temen que Irán tenga armas nucleares, que Teherán niega enérgicamente, defendiendo su derecho a desarrollar un programa nuclear con fines civiles. En 2015, Francia, Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, Rusia y China habían concluido con Teherán un acuerdo, proporcionando actividades nucleares iraníes a cambio de levantar sanciones. Estados Unidos, bajo el primer mandato del presidente Donald Trump, decidió en 2018 retirar y restaurar sus propias sanciones.









Pero Irán se liberó de ciertos compromisos, especialmente en el enriquecimiento del uranio. Irán tiene 450 kg de uranio enriquecido al 60 %, una acción que, si se enriquecía hasta el nivel del 90 %, permitiría al país tener 8 a 10 bombas nucleares, según expertos europeos. “Irán nunca ha buscado y nunca buscará hacer una bomba atómica. No queremos armas nucleares”todavía martillado esta semana en la Galería de la ONU, el presidente iraní Massoud Pezeshkian.





“La escalada nuclear de Irán, detallada en más de 60 informes de la OIEA (Agencia Internacional de Energía Atómica) en los últimos seis años, es una amenaza para la paz y la seguridad”dijo el embajador británico en la ONU Barbara Woodward el viernes, sin excluir que las sanciones se puedan levantar nuevamente ” en el futuro “.





• ¿Cómo reaccionó Téhéran?





Los iraníes consideran el proceso de restaurar sanciones ilegales, al igual que Rusia y China. En protesta, Irán recordó el sábado “Para consultas” Sus embajadores en Francia, Alemania y el Reino Unido, informaron la televisión estatal.





Massoud Pezeshkian también dijo el sábado que Estados Unidos había exigido a Irán que le dará ” Todo “ Su uranio enriquecido. Describió esta solicitud de“Inaceptable”. “En unos pocos meses, tendrán un nuevo requisito y dirán (nuevamente) que quieren restaurar Snapback”Presidente iraní agregado en la televisión estatal.