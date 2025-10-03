Disminución de los gravámenes y el impuesto sobre la renta ... lo que debe recordarse de los anuncios de Lecornu

Publicado el 2 de octubre de 2025 a las 5:10 p.m.

Actualizado el 2 de octubre de 2025 a las 5:34 p.m. Lectura: 2 min.







Estos son bocetos que pueden conducir a medidas futuras para satisfacer la izquierda. Matignon presentó pistas este jueves 2 de octubre a favor del poder adquisitivo de los empleados, en medio de un día de movilización entre unión.













¿Una caída en el impuesto sobre la renta para las parejas?





Sébastien Lecornu estudia una caída en el impuesto sobre la renta para parejas pagas ” levemente “ por encima del salario mínimo. Si el empleado en el salario mínimo, cuando está solo, no está sujeto a impuestos, las parejas donde a todos se les paga en el salario mínimo puede estar, según Matignon. Lo que considera el primer ministro es “Para cancelar el impuesto” pagado por estas parejas, “Como si estuvieran solos”.









Los servicios del Primer Ministro, que inicialmente anunciaron atacar a las casas con exactamente el salario mínimo, rectificados por la tarde: una pareja, cada una de las cuales se paga 1,476 euros por mes, es decir, el monto mensual del salario mínimo, en realidad no está sujeto al impuesto sobre la renta, el umbral se establece en 1,491 euros.





El objetivo de esta medida es por lo tanto “Para aliviar su monto fiscal”o incluso “Cancéelo para todos aquellos en la escala de la escala” para que sean “Tratados” Fiscalmente, como los solteros, dijo el séquito de Sébastien Lecornu.





· ¿Hacia una recuperación de la prima de Macron?





También examina la restauración de la prima de Macron, que incluía ventajas fiscales, luego se eliminó cuando se convirtió en una prima de “valor compartido”.





Opcional para las empresas, esta prima fue un gran éxito en 2023, pero fue menos solicitado ya que estaba exento de impuestos en 2024.













Había dicho el lunes 29 de septiembre a sus aliados en el centro y el derecho de la “base común” que haría “Propuestas” impuesto más bajo “Especialmente a favor del trabajo”.





“Muy abajo” para la PS





Los socialistas, que serán recibidos nuevamente en Matignon el viernes por la mañana, afirman, entre otras cosas, una caída específica en la contribución social general (CSG).





“Es cierto que es mejor hacer algo hacia los empleados en lugar de nada, pero la realidad es que es muy inferior a lo que esperamos”reaccionó a Olivier Faure antes de la partida del evento parisino en la llamada de la Unión.





“Veremos mañana. Quiero darle una oportunidad al Primer Ministro”Añadió, diablos por unas pocas docenas de manifestantes que criticaron al jefe de PS su presencia en la procesión.