Publicado el 11 de agosto de 2025 a las 4:22 p.m.

Actualizado el 11 de agosto de 2025 a las 4:26 p.m. Lectura: 1 min.







El enjuiciamiento marroquí anunció el domingo que ha puesto bajo custodia policial Ibtissame “Betty” Lachgar después de la publicación en las redes sociales de una foto que muestra vestida con una camiseta con inscripciones consideradas “Ofensiva hacia Dios”.









Un activista conocido a favor de las libertades individuales, los derechos de las mujeres y LGBTQ+, Ibtissame Lachgar, llamado “Betty Lachgar”, había publicado a fines de julio una imagen de sí misma con una camiseta donde la palabra “Allah” (“Dios” en árabe apareció) seguida por la “es lesbiana” (es Lesbiana “(es Lesbian”“Es lesbiana” en francés). La foto fue acompañada de un texto que califica el Islam, “Como cualquier ideología religiosa”de “Fascista, falócrata y misógino”.





La publicación ha despertado fuertes reacciones en las redes sociales, algunos usuarios de Internet piden su arresto. Ibtissame Lachgar dijo que en una publicación de Facebook ha sido víctima durante varios días de ciberbully y haber recibido “Miles de amenazas de violación, muerte, exigen linchamiento y estadía”para una camiseta “Con un eslogan (desviado) bien conocida feminista “.





“Expresiones ofensivas hacia Dios”





En un comunicado, el fiscal del rey en el Tribunal de Rabat de primera instancia dijo el domingo que había ordenado la apertura de una investigación y la colocación de la custodia policial del activista “De acuerdo con la ley”después de la transmisión de esta foto que contiene “Expresiones ofensivas hacia Dios” y de“Un texto que comprende un delito de la religión islámica”.





“Se tomarán medidas legales adecuadas a la luz de los resultados de la encuesta”agregó la fiscalía. La custodia policial en Marruecos es generalmente cuarenta y ocho horas. El fiscal decidirá la fiscalía contra el acusado.





La Asociación de Derechos Humanos marroquíes (AMDH), citado por “Liberación”, dijo que siguió el archivo y consideró este arresto como “Arbitrario y basado en un tweet de un ex ministro afiliado a la corriente islamista, que pidió su arresto por haber criticado la religión y Dios”. La crítica de las religiones es un derecho que es responsabilidad de la libertad de opinión y expresión, e Ibtissame expresó su opinión sobre las redes sociales sobre su visión de religión “,,,,,,, Recuerda Hakim Sikouk, presidente de la sección Rabatie de la AMDH.









El Código Penal marroquí establece una sentencia de seis meses a dos años de prisión y/o una multa de alrededor de 2,000 a 20,000 euros por cualquier ataque contra la religión islámica, que puede aumentar hasta cinco años de prisión si el“Escándalo” se compromete por un medio público, incluido “Electrónica”.





“Betty” Lachgar, psicóloga de entrenamiento, está comprometida con la causa feminista en París y es bien conocido por los círculos militantes en Francia y Europa, recuerda la “liberación”. Acustiada a la controversia, había anunciado notablemente públicamente en Marruecos que había abortado, un delito sujeto a cinco años de prisión.