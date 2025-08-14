Fin de la vigilancia roja, Bretaña pronto afectada por el calor … el punto de la situación

Francia sobrecaliente. En el séptimo día de una ola de calor sofocante este jueves 14 de agosto, 75 departamentos todavía están experimentando altas temperaturas, a pesar de una caída temporal, según Météo-France. Este nuevo episodio de Heat Wave, el segundo del verano, comenzó el viernes 8 de agosto con once departamentos en el sur, antes de extenderse gradualmente a la gran mayoría del país y la Andorra, con la excepción del Barrio Noroeste, que permanece salvado.


• 41.7 ° C en Cher, 39.7 ° C en Saboya … registros


Si las temperaturas caen “Provisionalmente una muesca en comparación con el miércoles”especialmente en el centro-este, permanecerán, jueves 14 de agosto, “En niveles abrasadores en una gran parte del país”en particular, en tres cuartos en el sur y este del país, advierte a Météo-France en su último boletín el miércoles. Como en los días anteriores, las temperaturas récord se registraron el miércoles: 41.7 ° C en Châteaumeillant (Cher); 39.8 ° C en Nevers (Nièvre) o 39.7 ° C en Saint-Michel-de-Maurienne (Savoie), a 698 m sobre el nivel del mar, según el experto público en el clima.



• Fin de la vigilancia roja, Brittany afectada el viernes


La ola de calor rojo, que todavía tocaba al Rhône, Drôme, Ardèche, Isère y Aude, se levantó el jueves por la mañana. Estos departamentos regresan en vigilancia naranja, lo que lleva a 75 el número de departamentos colocados en naranja. La caída de las temperaturas del jueves será “Muy relativo y provisional”advierte Météo-France, porque se espera nuevamente un calor muy fuerte durante el fin de semana del 15 de agosto con probablemente hasta 40 ° C en el suroeste.



Orange Vigilance se referirá a 80 departamentos al final de la semana. “Este viernes, el calor se acentúa nuevamente en el suroeste, donde se esperan temperaturas superiores a 40 ° C. La ola de calor también gana Brittany, hasta ahora se salvó”indica el Instituto de Previsión el jueves al amanecer. De los 80 departamentos en Orange Alert el viernes, dos (Val-D’Oise y Marne) ya no se pasarán 6 horas, mientras que otros, en Occidente, no serán hasta el mediodía.


• Contaminación de ozono


En Occitania, el aumento de la temperatura del Garono debido al clima cálido llevó a EDF a reducir la producción de la planta de energía nuclear de Golfech (Tarn-Et-Garone), como lo previsto en un decreto de 2006. De hecho, la central eléctrica toma agua del río, luego la rechaza a una temperatura más alta, lo que contribuye al calentamiento del agua.



En la región de París, afectado por un episodio de contaminación ” persistente “ En Ozone, las restricciones de tráfico se establecen a partir del jueves. De 5:30 a.m. a medianoche, la velocidad máxima autorizada irá de 130 a 110 km/h en las autopistas, tendrá un límite a 90 km/h en las pistas a 110 km/h, y aquellos limitados a 90 o 80 km/h irán a 70 km/h.


• El resto de Europa también se ve afectado por la ola de calor


Las alertas de las olas de calor rojo también se han activado en Italia, Portugal, Grecia, Balcanes o España, donde están activas varias docenas de incendios. Los estudios de Surllité muestran que el calor mata más que los huracanes, las inundaciones o cualquier otro evento climático extremo. La prevención ha mejorado desde la ola de calor de 2003, en Francia, (15,000 muertos) y menos personas ahora están muriendo por calor, pero más de 5,000 personas murieron en el verano de 2023, según el público Santé Francia.

