Fin de la vigilancia roja, Bretaña pronto afectada por el calor ... el punto de la situación





Francia sobrecaliente. En el séptimo día de una ola de calor sofocante este jueves 14 de agosto, 75 departamentos todavía están experimentando altas temperaturas, a pesar de una caída temporal, según Météo-France. Este nuevo episodio de Heat Wave, el segundo del verano, comenzó el viernes 8 de agosto con once departamentos en el sur, antes de extenderse gradualmente a la gran mayoría del país y la Andorra, con la excepción del Barrio Noroeste, que permanece salvado.





• 41.7 ° C en Cher, 39.7 ° C en Saboya … registros





Si las temperaturas caen “Provisionalmente una muesca en comparación con el miércoles”especialmente en el centro-este, permanecerán, jueves 14 de agosto, “En niveles abrasadores en una gran parte del país”en particular, en tres cuartos en el sur y este del país, advierte a Météo-France en su último boletín el miércoles. Como en los días anteriores, las temperaturas récord se registraron el miércoles: 41.7 ° C en Châteaumeillant (Cher); 39.8 ° C en Nevers (Nièvre) o 39.7 ° C en Saint-Michel-de-Maurienne (Savoie), a 698 m sobre el nivel del mar, según el experto público en el clima.









• Fin de la vigilancia roja, Brittany afectada el viernes





La ola de calor rojo, que todavía tocaba al Rhône, Drôme, Ardèche, Isère y Aude, se levantó el jueves por la mañana. Estos departamentos regresan en vigilancia naranja, lo que lleva a 75 el número de departamentos colocados en naranja. La caída de las temperaturas del jueves será “Muy relativo y provisional”advierte Météo-France, porque se espera nuevamente un calor muy fuerte durante el fin de semana del 15 de agosto con probablemente hasta 40 ° C en el suroeste.









Orange Vigilance se referirá a 80 departamentos al final de la semana. “Este viernes, el calor se acentúa nuevamente en el suroeste, donde se esperan temperaturas superiores a 40 ° C. La ola de calor también gana Brittany, hasta ahora se salvó”indica el Instituto de Previsión el jueves al amanecer. De los 80 departamentos en Orange Alert el viernes, dos (Val-D’Oise y Marne) ya no se pasarán 6 horas, mientras que otros, en Occidente, no serán hasta el mediodía.





• Contaminación de ozono





En Occitania, el aumento de la temperatura del Garono debido al clima cálido llevó a EDF a reducir la producción de la planta de energía nuclear de Golfech (Tarn-Et-Garone), como lo previsto en un decreto de 2006. De hecho, la central eléctrica toma agua del río, luego la rechaza a una temperatura más alta, lo que contribuye al calentamiento del agua.









En la región de París, afectado por un episodio de contaminación ” persistente “ En Ozone, las restricciones de tráfico se establecen a partir del jueves. De 5:30 a.m. a medianoche, la velocidad máxima autorizada irá de 130 a 110 km/h en las autopistas, tendrá un límite a 90 km/h en las pistas a 110 km/h, y aquellos limitados a 90 o 80 km/h irán a 70 km/h.





• El resto de Europa también se ve afectado por la ola de calor





Las alertas de las olas de calor rojo también se han activado en Italia, Portugal, Grecia, Balcanes o España, donde están activas varias docenas de incendios. Los estudios de Surllité muestran que el calor mata más que los huracanes, las inundaciones o cualquier otro evento climático extremo. La prevención ha mejorado desde la ola de calor de 2003, en Francia, (15,000 muertos) y menos personas ahora están muriendo por calor, pero más de 5,000 personas murieron en el verano de 2023, según el público Santé Francia.