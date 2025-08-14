Por qué esto no es una buena noticia





En las calles de la capital, flotaría (casi) como un aire de Provence. Al ritmo del calentamiento global, mientras que las temperaturas promedio en París podrían alcanzar a los actuales Montpellier para fines de siglo según un informe meteorológico publicado en diciembre de 2024, ahora podemos escuchar algunas cigarras de cimbalización.









Según la Agencia Regional de Biodiversidad en Île-de-France (ARB), se han observado cigarras en la capital durante diez años, traídas en forma de larvas por el transporte de vegetación desde el sur de Francia. “Fueron transportados en cajas de frutas desde el sur de Francia. Llegan a París con los mercados”explica al “parisino” Jérôme Sueur, profesor del Museo Nacional de Historia Natural de París.





Si estos insectos se encontraron a 700 kilómetros de su hogar por ” accidente “se adaptaron a los árboles parisinos debido al calentamiento global. Períodos de invierno cada vez más intenso, cada vez más caluroso verano … “Con este aire acondicionado, las cigarras podrán sobrevivir y hacer su ciclo completo y, por lo tanto, prosperar en París”explica a TF1 Hemminki Johan, a cargo de los estudios naturalistas en ARB; La cigarra florece y se estrena de 25 grados. Sin embargo, ella sufre cuando las temperaturas son demasiado altas y deja de cantar cuando nos acercamos a 40 grados.





Desplazamiento del área de distribución





Si la “canción” Las cigarras masculinas, emitidas por el chasquido de pequeñas membranas ubicadas en el nacimiento de las alas, ahora se escucha en París o Lyon, podría desaparecer del sur de Francia. De hecho, el área de distribución de la especie se mueve, porque donde hace demasiado calor, no sobrevivirán.





“Hemos descubierto que las cigarras ya no cantan prácticamente más en la tarde cuando el mercurio excede los 36 ° C a la sombra, hace demasiado calor para ellos”, Subraya el agroclimatólogo Serge Zaka con Francia 3 Paca. Según el especialista, las cigarras ya no pueden regular su temperatura en demasiado alta. “Es la reacción biológica al estrés térmico”, indica el investigador. Cuando las temperaturas son demasiado altas, las cigarras son instintivamente silenciosas y, por lo tanto, ya no se reproducen.









Por lo general, el platillo de las cigarras desde finales de junio hasta mediados de septiembre, pero no es raro no escuchar su canción desde finales de agosto en Provenza. En el micrófono de BFM Marsella Provence, Serge Zaka explica: “El cicada cicada comienza y se detiene a principios de año. Con el cambio climático incluso será necesario, para 2050, esperar que las cigarras comiencen a cantar a fines de mayo y que se detengan a fines de julio”. Y concluir: “Será normal en un clima futuro”.