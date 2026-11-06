Un vuelo Dublín-Roma obligado a aterrizar en Evreux: una veintena de aviones son objeto de amenazas de bomba en Europa

Alertas en los cielos europeos. Este jueves 5 de noviembre, un avión A320 de la compañía irlandesa Aer Lingus, que transportaba correo entre Dublín y Roma con 151 pasajeros, fue desviado cerca de la base aérea de Evreux, en Normandía, tras una amenaza de bomba, anunció Matignon.

Según información del fiscal, el piloto inicialmente habría ” denegado “ instalarse en Evreux, prefiriendo “un aeropuerto civil”. “Como el piloto no cooperó como se esperaba con las autoridades, el Primer Ministro (Sébastien Lecornu) Inmediatamente ordenó a aviones de combate que interceptaran el avión y lo escoltaran”.continuó Matignon. Todos los pasajeros fueron controlados por los gendarmes y atendidos al aterrizar”, Cumpliendo con el protocolo de seguridad y desminado. », de nuevo según Matignon.

Presente en el lugar, Rémi Coutin, fiscal de Evreux, declaró que se había abierto una investigación, ya que el piloto podría ser puesto bajo custodia policial por “infracción específica del código de transporte”, él especifica.

Por la mañana también cuatro aviones aterrizaron a la fuerza en Praga. Se trataba de dos vuelos de Easyjet desde Glasgow y Newcastle, un vuelo de Ryanair desde Dublín y un Sky Express desde Atenas. “Los resultados de los controles de artefactos explosivos fueron negativos”informó la policía checa en X, añadiendo que el Centro Nacional Antiterrorista estaba a cargo de la investigación.

En Italia, la alerta en los vuelos Helsinki-Roma y Dublín-Roma (el avión que aterrizó en Evreux) fue provocada por un correo electrónico enviado al aeropuerto y a otras compañías en la plataforma del aeropuerto, confirmó un portavoz de Aeropuertos de Roma.

Según los medios italianos, este mensaje (en italiano) dirigido a los dos vuelos fue firmado por el “luchadores del estado masculino”que lleva el nombre de un pequeño grupo extremista ruso: “Todos ustedes son cómplices de una conspiración criminal. Queremos destruirlos por esto (…). Su régimen feminista recordará esto para siempre. La explosión ocurrirá en 60 minutos. Hoy su cielo será rojo ».

Ya el lunes, un vuelo de Wizz Air que unía Londres (Luton) con Sofía fue desviado debido a una amenaza de bomba y tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en Budapest.

Al día siguiente, martes 3 de noviembre, también fueron atacados unos diez vuelos comerciales en toda Europa. Según las autoridades de los países en cuestión, todos los informes resultaron ser falsos. Cuatro de estas alertas se referían a vuelos de la compañía irlandesa Ryanair. En detalle: un Manchester-Murcia, un Lisboa-Roma, un Dublín-Roma y un Dublín-Sofía.

“No creo que hayamos visto esto antes, pero hoy la defensa está realmente alta”.comentó el jueves el director general de Air France-KLM, Benjamin Smith, después de una conferencia de resultados. Y este último añadió: “Estamos bastante seguros de que hemos implementado todo lo necesario para garantizar que el impacto en nuestras operaciones sea mínimo, si no nulo”..