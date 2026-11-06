Furiosa por las palabras de Julien Odoul, la Ciivise apresa al presidente de la Asamblea Nacional

Palabras “inadmisible”, OMS “cruzar todos los límites de la decencia, la ética parlamentaria y el respeto republicano debido a las instituciones”fustigó a Maryse Le Men-Régnier, directora de la Comisión Independiente sobre el Incesto y la Violencia Sexual contra los Niños, en una carta abierta dirigida al Presidente de la Asamblea Nacional el 4 de noviembre.

La semana anterior, el 29 de octubre, el diputado RN Julien Odoul había lanzado en el hemiciclo “¿Qué es Civilidad? ¿El servicio de salud de Hamás?”. Comentarios realizados mientras la diputada del LFI Gabrielle Cathala, relatora del proyecto de ley para crear “una vía de atención íntegramente cubierta por la seguridad social para todas las víctimas de violencia sexual” citó el trabajo de la institución. Julien Odoul ya había estado ausente, en junio de 2025, en una votación destinada a aprobar el informe sobre la violencia contra los niños en las escuelas. Mediapart reveló entonces que iba al plató de Jean-Marc Morandini, presentador condenado por “corrupción de menores” Y ” Acoso sexual “.

“Asimilar una comisión nacional dedicada a la protección de los niños víctimas de delitos sexuales al sector sanitario de una organización terrorista constituye una amalgama grotesca, difamatoria e indigna de los confines del Palacio Borbón”denuncia Maryse Le Men-Régnier. El director de la institución recordó al mismo tiempo sus misiones de servicio público: una de las cuales “misión de recogida y escucha (…) para romper la ley del silencio”.

Y para agregar que “ estas declaraciones representan un ataque directo e intolerable a la dignidad de las víctimas de violencia sexual contra niños”y conducir a “mancillar un organismo público y ultrajar la memoria de las víctimas”. De ahí su “solicitud(ación) solemne” hacia “vigilancia” por Yaël Braun-Pivet “para que tales excesos estén sujetos a las necesarias llamadas al orden éticas. »

A pesar de estos llamados al orden, la escaramuza se intensificó en X entre LFI y RN. Así fustigó el coordinador del movimiento Manuel Bompard “un partido que defendió a Morandini siguiendo su plataforma », defendiendo la Ciivise que permite tener conocimiento de la “160.000 niños al año (que) sufren violencia sexual en Francia”. La electa LFI de Sarthe, Elise Leboucher, fustigada “El RN (que) odia a los inmigrantes, a las mujeres, a los niños, como todo lo que hace Francia. »

Este 5 de noviembre, Julien Odoul persistió en su ataque contra la Ciivise, que describe, en“farmacia de extrema izquierda” Según él, es el Civic el que “No deseaba apoyar la cadena perpetua para monstruos que violan en serie a niños”. El pasado mes de julio, mientras la Asamblea se preparaba para votar el proyecto de ley relativo a la protección de los niños, la Ciivise había pedido la mayor prudencia en materia de cadena perpetua a la hora de condenar las violaciones en serie. “ Si es legítimo que la Nación juzgue y condene con rigor los crímenes en serie, la sistematización en el derecho penal francés del uso de la cadena perpetua debe abordarse con extrema cautela. “, decía el comunicado de prensa. Bastante lejos de las caricaturas entonces.