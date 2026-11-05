Por qué necesitamos aumentar el salario mínimo

Aunque todavía presenta un déficit público superior a 5 puntos del PIB, es muy probable que Francia haya entrado en recesión y el desempleo se esté disparando. El aumento de los precios, resultante tanto de las olas de calor de este verano para los productos alimenticios como de la guerra contra Irán por la energía, está provocando una profunda crisis social en materia de poder adquisitivo. La única manera disponible actualmente de escapar de esta espiral negativa es aumentar significativamente el salario mínimo.

La respuesta clásica en tal situación sería recortar gastos en el presupuesto aumentando ciertos gastos y/o reduciendo impuestos. Esto es lo que hizo el gobierno en particular en 2022, en el momento de la crisis provocada por la invasión rusa de Ucrania. Pero hoy, este tipo de acción es imposible, dado el estado de las finanzas públicas después de diez años de desastrosa gestión presupuestaria por parte de Emmanuel Macron y sus sucesivos gobiernos. Con los tipos de interés de la deuda francesa a 10 años ya próximos al 5% (después de haberlos superado brevemente), el margen de maniobra se ha vuelto nulo en este ámbito. Todas las propuestas de este tipo mencionadas en el debate público equivalen a contrarrestar la demagogia.

Sin embargo, esto no mejoraría en modo alguno la situación si permitimos que Francia se hunda en la recesión y el desempleo aumente sin hacer nada para revertir la tendencia. Por el contrario, esto degradaría aún más las finanzas públicas debido a la falta de ingresos suficientes, al tiempo que profundizaría la ya grave crisis social y política que atraviesa el país. Siendo el resultado de esta conjunción una mayor probabilidad de una crisis financiera importante. Entonces ésta tampoco es una opción aceptable.

Aparte de una hipotética acción del Banco Central Europeo para bajar los tipos franceses, o una decisión aún más hipotética de endeudarse conjuntamente a nivel europeo, como en 2020, la única posibilidad de escapar de esta trampa consiste en apostar por apoyar la actividad a través del sector privado, fomentando un aumento de los salarios, especialmente para los más bajos.

La herramienta de política pública que permite avanzar en esta dirección es el salario mínimo y la posibilidad que tiene el gobierno de aumentarlo más allá del mínimo legal. Y eso es bueno: actualmente es perfectamente posible realizar ese aumento. Por supuesto, esto sólo afectará directamente “sólo” al 12% de los asalariados que perciben el salario mínimo, que son también los que más sufren la pérdida de poder adquisitivo, pero un aumento de este tipo envía una señal fuerte y sabemos que se transmitirá rápidamente al resto de la jerarquía salarial.

Veintidós de los veintisiete países de la Unión tienen un salario mínimo (sólo Austria, Italia, Suecia, Dinamarca y Finlandia no lo tienen). El salario mínimo francés sigue estando entre los más altos de Europa, pero también es el que, con diferencia, menos ha aumentado en diez años. Dos veces menos que en Grecia o los Países Bajos, dos veces y media menos que en Alemania, tres veces menos que en España, seis veces menos que en Polonia… Lo que ayuda a explicar el aumento significativo del número de trabajadores pobres en Francia, del 7,3% de la población ocupada en 2017 al 8,7% en 2025 según datos de Eurostat.

Este bloqueo prolongado de la evolución del salario mínimo ha sido uno de los elementos centrales de la política profundamente desigual liderada por Emmanuel Macron durante diez años y que ha llevado al país a la crisis que atraviesa hoy. Pero, paradójicamente, este bloqueo también deja margen de maniobra para salir de él procediendo ahora a un aumento significativo de este salario mínimo.

Uno de los argumentos más esgrimidos contra el aumento del salario mínimo se refiere a su supuesto impacto negativo sobre el empleo. Por supuesto, es necesario que el nivel de este aumento siga siendo razonable, pero este efecto negativo no está demostrado entre todos nuestros vecinos que han realizado aumentos del salario mínimo significativamente mayores que nosotros durante la última década, ya sea España, los Países Bajos o incluso Alemania, a pesar de las protestas inevitablemente levantadas cada vez por los lobbys empresariales.

Y esto es fácilmente comprensible: ciertamente un aumento en el salario mínimo probablemente ponga en dificultades a las empresas que emplean trabajadores con salario mínimo, pero, al mismo tiempo, este aumento distribuye el poder adquisitivo entre las personas que lo gastarán inmediatamente. Esto impulsa la actividad, especialmente la de las empresas de distribución, restauración, servicios personales, etc., que emplean a estos mismos trabajadores con salario mínimo. Y al mismo tiempo el Estado también recauda, ​​gracias a ello, más impuestos y cotizaciones sociales. Cada vez vemos que estos efectos positivos en realidad superan a los efectos negativos.

Este aumento del salario mínimo ciertamente conducirá a un aumento en los precios de los servicios que incorporan una gran cantidad de trabajo con salario mínimo. Pero tampoco será un problema mayor. Aunque se ha acelerado en los últimos meses, la inflación francesa sigue siendo inferior al promedio de la zona del euro. Si Francia experimentara un poco más de inflación como resultado de ello en los próximos meses, esto no sólo tendría desventajas: limitaría el peso de las deudas pasadas como proporción del PIB. De hecho, nunca hemos encontrado una forma más eficaz de eliminar las deudas.

Este aumento en los precios de los servicios producidos por los trabajadores con salario mínimo también corre el riesgo de reducir el poder adquisitivo de las clases ricas que son los principales consumidores. Pero esto sólo será justo en términos de reducción de las desigualdades y no tendrá grandes impactos en la actividad en la medida en que estas clases sociales ahorran actualmente demasiado dinero: los ahorros financieros de los hogares representan en promedio el 8% de sus ingresos, frente al 4% antes de la crisis del Covid-19.

Finalmente, el último argumento utilizado muy a menudo contra el aumento del salario mínimo: su efecto negativo en las cuentas exteriores del país. Por el lado de las exportaciones, este efecto seguirá siendo limitado en la medida en que la mayoría de las empresas exportadoras hagan muy poco uso de los pagos del salario mínimo, a diferencia de las actividades de servicios no exportadoras. Las importaciones, por otra parte, ciertamente aumentarán, dado el muy avanzado grado de desindustrialización de la economía francesa. Pero el país puede permitírselo ahora. Francia no es la Grecia de 2008: sus cuentas públicas están muy degradadas pero sus cuentas exteriores están, sin embargo, equilibradas.

En resumen, sí, debemos aumentar el salario mínimo: hoy es la única manera de lograr apoyar la actividad y el empleo limitando al mismo tiempo los déficits públicos y reduciendo las desigualdades.

EXPRESO ORGÁNICO

Copresidente del club comunal Maison y ex editor jefe de “Alternativas económicas”, Guillaume Duval ha sido escritor de discursos por Josep Borrell, ex Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y ex Vicepresidente de la Comisión. Firmó el manifiesto “Construir 2027”, lanzado por Raphaël Glucksmann, Boris Vallaud y Yannick Jadot.