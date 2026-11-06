La derrota de Trump en las elecciones intermedias: la democracia estadounidense ha demostrado que todavía respira

para ir más lejos

La democracia estadounidense no está muerta, simplemente ha demostrado que todavía respira. Ésta es la gran lección de la contundente derrota de los republicanos y de Donald Trump durante las elecciones de mitad de período del 3 de noviembre. Para Estados Unidos como para el resto del mundo. Ciertamente, es habitual que la oposición recupere terreno durante exámenes parciales, que estaban diseñados precisamente para restablecer el equilibrio de poder a mitad del mandato presidencial. Pero estas no fueron elecciones ordinarias. “Estaba en juego una cuestión más fundamental que el control del Congreso. Los estadounidenses tenían que determinar si Estados Unidos, 250 años después de su fundación, seguiría siendo una democracia”. resumió la periodista de “The Atlantic”, Anne Applebaum, el día después de la votación. Después de despejar al primer ministro húngaro, Viktor Orbán, que parecía indestructible, y de negarse a entregar las llaves del palacio de Planalto al hijo del ex jefe de Estado Jair Bolsonaro, Flávio, en Brasil, los electores volvieron a expresar este año su apego a la democracia repudiando al hombre fuerte de Washington. ¿Estamos finalmente presenciando el reflujo del antiliberalismo que ha azotado al mundo en los últimos años? Estas señales traen esperanza.

Porque Trump había tomado el camino de los aprendices de autócratas que le sirvieron de modelo. Eran de todos conocidos su desprecio por la separación de poderes, sus ataques a las libertades civiles y sus repetidos desafíos al proceso electoral. Intentó invalidar las elecciones de 2020, alentó a su…