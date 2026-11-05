Los sindicatos y la izquierda se ven en una posición de fuerza después del 5 de noviembre: “La pregunta es “¿cuánto ganaremos?””.

La CGT, que convocó junto a una intersindical a la movilización “contra el alto costo de la vida”, saluda una ” éxito ” este 5 de noviembre, contando 1,6 millones de manifestantes en toda Francia. Por su parte, el Ministerio del Interior registró 575.000 manifestantes durante la noche, más que los días 17 (550.000), 24 (410.000) y 31 (320.000) de octubre.

La CGT y la CFDT, que exigen un aumento sustancial del salario mínimo y, además, de los salarios en su conjunto, se creen en buena posición para negociar con el Primer Ministro, quien, incluso antes del final de las manifestaciones, anunció la reunión de una “conferencia social” con sindicatos y organizaciones patronales a partir del lunes 9 de noviembre.

En toda Francia, el número de manifestantes es elevado. A pesar de la violencia policial a veces a la cabeza de la manifestación y de los enfrentamientos, entre 30.500 (prefectura) y 55.000 personas (CGT) se manifestaron en Lyon, entre 20.600 (prefectura) y 35.000 personas (sindicatos) en Rennes, entre 21.000 (prefectura) y 120.000 personas (CGT) en Burdeos.

En París, la plaza de la República todavía estaba llena de gente cuando el jefe de la procesión llegó a la plaza de la Nación a media tarde. Según las autoridades, en la capital marcharon 65.000 manifestantes y 350.000 según la CGT.

Por su parte, la Dirección Nacional de Inteligencia Territorial (DNRT) había previsto entre 500.000 y 700.000 personas que marcharían en la región, y la Dirección de Inteligencia de la Prefectura de Policía de París (DRPP), entre 40.000 y 80.000 personas en París, según la nota consultada por RTL el 4 de noviembre.

Esta primera convocatoria desde el inicio del curso escolar para reunir a lo público y lo privado ha visto la manifestación de estudiantes de secundaria y estudiantes (con intentos de bloquearla como en Estrasburgo, Marsella o Burdeos), los chalecos amarillos (que han relanzado protestas contra el alto coste de la vida desde hace tres sábados), pero también, entre otros, los agricultores de la Confederación Campesina.

Casi un millar de escuelas secundarias fueron bloqueadas o cerradas administrativamente el jueves, según Snes-FSU, el principal sindicato de educación secundaria, cuando Matignon contaba sólo 81 de las 3.700 que hay en el país. En la educación superior, un tercio de los establecimientos han sido “perturbado”según el gobierno. La Unión de Estudiantes ha identificado “90%” de unas 70 universidades en Francia “movilizado”es decir bloqueado o cerrado.

El llamamiento de las organizaciones sindicales a parar el trabajo tuvo un seguimiento diferente: casi el 16% de los docentes estaban en huelga, según el Ministerio de Educación Nacional. El Snes-FSU ha identificado al 52% del personal en huelga en las escuelas medias y secundarias.

Aunque en general el transporte sufrió pocas perturbaciones, “más de uno de cada tres trabajadores ferroviarios” Sin embargo, se declaró en huelga en la SNCF, según Romain Pitelet, secretario general adjunto de la CGT Cheminots. También en EDF SA (excluidas las filiales) el 18,9% de los huelguistas estaban contabilizados al mediodía, cuando comenzaron las negociaciones salariales anuales en los sectores de la electricidad y el gas. En cuanto a los turistas que esperaban visitar la Torre Eiffel o el Arco de Triunfo, se llevaron una decepción: ambos monumentos permanecieron cerrados.

Ante esta movilización tan diversa como masiva, Sébastien Lecornu anunció una “conferencia social” el 9 de noviembre con organizaciones sindicales y patronales, para “proporcionar respuestas a cuestiones de poder adquisitivo y salarios”.

Irónicamente, este jueves se publicó la última edición del barómetro Elabe de Les Echos, que otorga a Emmanuel Macron un índice de confianza de sólo el 13%. Aquí está él quien bate el récord de impopularidad de su predecesor socialista en el Elíseo, François Hollande.

Un descrédito que respalda el rechazo unánime (458 votos “en contra” y 0 “a favor”) del presupuesto 2027 propuesto por el gobierno el 4 de noviembre. Varios cargos electos de la oposición ven en esta desautorización – que también se explica por el hecho de que la copia del gobierno fue en gran medida reelaborada durante el debate – el fin del macronismo, seis meses antes de las elecciones presidenciales.

Las organizaciones sindicales están entusiasmadas, afirmó la jefa de la CGT, Sophie Binet, durante la manifestación, antes de las discusiones del 9 de noviembre en Matignon: “La pregunta que se hace hoy no es “vamos a ganar” » pero “ “¿Cuánto ganaremos?” ». El sindicato exige “Aumento del 10% del salario mínimo” y ya está pidiendo una movilización continua. Por parte de la CFDT, Marylise Léon pide un aumento del salario mínimo de 100 euros y “respuestas concretas” a la dificultad actual “de los franceses” para llegar a fin de mes.

Detrás de estos sindicatos, las fuerzas políticas de izquierda también se basaron en las cifras de movilización proporcionadas por la CGT, para indicar que el gobierno ya no estaba en una posición de fuerza. Marine Tondelier, líder de los Verdes, describió la movilización como“excepcional”llamando a continuar “hasta que el gobierno escuche nuestras demandas. » La rebelde Clémence Guette elogió un movimiento que “nunca ha sido más fuerte”con “convergencia” del “trabajadores” y de “juventud”. Para el vicepresidente de la Asamblea Nacional, “El gobierno ya no puede ignorar esta ola popular. » Los socialistas también han puesto ya un límite a los mandatos de Emmanuel Macron: “Después de 10 años de macronismo, todos aspiran a una vida digna y a una Francia que rezuma sus valores de libertad, igualdad y fraternidad. »