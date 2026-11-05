¿La derrota de Trump en las elecciones intermedias marca un punto de inflexión para la democracia estadounidense? Pierre Haski responde

Video El día después de las elecciones intermedias en Estados Unidos, mientras todavía se cuentan los últimos votos al otro lado del Atlántico, nuestro columnista Pierre Haski ofrece su primer análisis candente en su canal de YouTube, en colaboración con “le TV BUS Canal de comunicación urbana”.

para ir más lejos

Guerra en Irán, inflación, casos de corrupción: ¿por qué los votantes sancionaron al presidente estadounidense Donald Trump? ¿Cómo puede el Congreso recuperar su papel de contrapoder? ¿Y puede el Partido Republicano liberarse de la influencia del movimiento MAGA (por “Make America Great Again”)?

El día después de las elecciones legislativas americanas, mientras todavía se cuentan los últimos votos en Estados Unidos, Pierre Haski hace su primer análisis sobre el terreno. Describe una derrota personal del inquilino de la Casa Blanca y un punto de inflexión para la democracia estadounidense.

La batalla por su sucesión en 2028 ya está comenzando, con rivalidades en ambos bandos: el vicepresidente J.D. Vance y el secretario de Estado Marco Rubio entre los republicanos, los moderados y de izquierda del partido entre los demócratas.

Pero Donald Trump permanece en la Oficina Oval por dos años más. ¿Qué margen de maniobra le queda frente al Congreso, Europa, Irán y las otras grandes potencias?

Una edición especial de “Pierre Haski responde”, grabada este miércoles 4 de noviembre por la mañana.

◗ Descubra el canal de YouTube “le Monde de Pierre Haski”

◗ Suscríbase al boletín geopolítico de Pierre Haski

◗ Todas las columnas de Pierre Haski se pueden encontrar aquí