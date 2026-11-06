“¡Me siento traicionado!” : la autopista A69 debe abrir este viernes… con peajes desorbitados

¿Los automovilistas realmente van a utilizar la A69? La puesta en servicio de la autopista Toulouse-Castres, cuya construcción fue objeto de una larga movilización ecologista y ciudadana, deberá tener lugar este viernes 6 de noviembre por la mañana. “Se ha firmado la decisión de autorizar la puesta en servicio de la autopista A69”informó el jueves por la noche el Ministerio de Transportes, confirmando el levantamiento de las últimas reservas en materia de seguridad.

Pero los precios de los peajes, que se encuentran entre los más caros de Francia, todavía hacen temblar a los funcionarios electos. El precio de un viaje de ida y vuelta Toulouse-Castres rondará los 20,40 euros, según estos precios publicados el jueves en el Diario Oficial, en línea con los anunciados por la concesionaria de los 53 kilómetros de autopista, Atosca.

“¡Como los Tarnais, me siento traicionado! »lamenta el presidente (PS) del departamento, Christophe Ramond, a pesar de ser pro-A69 desde el principio. “Este monto no se corresponde con la palabra dada por el Estado”añade, juzgando estos precios “demasiado alto para el Tarnais”.

Según fuentes constantes, en los últimos días se han celebrado reuniones por videoconferencia entre autoridades locales, parlamentarios y el Ministerio de Transportes. Pero hasta la fecha no se ha encontrado ninguna solución para bajar el precio del A69. “Estamos un poco estancados”declaró a la AFP Olivier Fabre (DVD), presidente de la comunidad de municipios de Castres-Mazamet. “La dificultad es que el Estado nos dice que no puede encontrar una solución jurídica para poder pagar su parte de la financiación adicional que iba a utilizarse para reducir el precio del peaje”explica.

Ya a mediados de octubre, cuando el comerciante hizo las primeras estimaciones de precios, varios políticos protestaron. El precio anunciado era entonces de 17 euros por viaje de ida y vuelta. Por parte de la región de Occitania, la socialista Carole Delga, también partidaria de la A69, se declaró “aturdido”llamando, en el diario “La Dépêche du Midi”, a encontrar rápidamente una solución a un precio que “obviamente no es soportable”.

Al otro lado del espectro político, también hubo vergüenza: Olivier Fabre (LR), presidente de la comunidad urbana de Castres-Mazamet, señaló en un comunicado de prensa que “Los precios anunciados hoy parecen superiores a las últimas proyecciones”.

“Esta carretera debe ser muy utilizada y para eso los precios deben bajar”había insistido en France Info, Bernard Carayon, alcalde (UDR) de Lavaur, localidad situada a pocos kilómetros de la ruta.

Esta tarifa es consecuencia de un dictamen desfavorable del Consejo de Estado, que cuestiona la legalidad de una modificación que prevé subvenciones de las autoridades locales (comunidades de municipios, departamentos, regiones) y del Estado para reducir el precio del peaje de autopista en aproximadamente un 33%.