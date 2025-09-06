Un tirador mata a dos hijos y lastima a otros 14 durante un tiroteo en una iglesia en Minneapolis

Publicado el 27 de agosto de 2025 a las 7:49 p.m.

Actualizado el 27 de agosto de 2025 a las 9:49 p.m. Lectura: 1 min.







Un tirador abrió fuego este miércoles 27 de agosto en una iglesia de Minneapolis contigua a una escuela católica en el norte de los Estados Unidos, matando a dos niños e hiriendo a otros 14 entre los estudiantes reunidos para la misa.









El tirador, en sus veintes, tenía tres armas de fuego y se suicidó en el lugar del ataque, dijo Brian O’Hara, jefe de la policía de Minneapolis en una conferencia de prensa. Abrió fuego contra docenas de escolares que asistieron a una misa para celebrar su año escolar.





Policía federal estadounidense, el FBI abrió una investigación para “Crimen motivado por el odio contra los católicos”. “El FBI investiga (…) un acto de terrorismo interno y un crimen motivado por el odio dirigido a los católicos”escribió Kash Patel, jefe de esta agencia federal, en X, identificando al tirador como “Robin Westman, un hombre nacido bajo el nombre de Robert Westman”.









“Corazón roto”





“Dos niños pequeños, de 8 y 10 años, fueron asesinados mientras estaban sentados en los bancos de la iglesia”Brian O’Hara le dijo a la prensa, y agregó que 17 personas resultaron heridas, incluidos 14 niños. Dos están en estado crítico, también dijo. Un médico del Hospital de Salud de Hennepin dijo que había atendido a 11 pacientes, incluidos dos adultos y nueve niños. Cuatro de ellos fueron operados con emergencia.





“Rezo por nuestros hijos y maestros, cuya primera semana de escuela se vio empañada por este acto de terrible violencia”había escrito más temprano en el día en X gobernador del estado de Minnesota, Tim Walz. Las imágenes en vivo han mostrado a los padres que vienen a recoger a sus hijos y abandonar la escena.









“Este es un acto de violencia deliberada contra niños inocentes y otras personas que vinieron a rezar. La crueldad y la cobardía que se debe mostrar en una iglesia llena de niños es absolutamente incomprensible”Agregó el jefe de policía, y agregó que estaba en marcha una investigación. “Tenemos un corazón roto para las familias que han perdido a sus hijos, por estas vidas jóvenes que luchan para sobrevivir y para los habitantes que están traumatizados por este loco ataque”agregó.









Con más armas de fuego en circulación que los residentes, Estados Unidos mostró la tasa de mortalidad de armas más alta en todos los países desarrollados. Los asesinatos son un flagelo recurrente que hasta ahora los gobiernos sucesivos no han fallado, muchos estadounidenses permanecen muy apegados a sus brazos.





Donald Trump dijo este miércoles que era “Totalmente informado” del “Trágico” ataque. “La Casa Blanca continuará siguiendo esta terrible situación”agregó su red social de verdad.



