Las posiciones de prospección muy reflexivas de Chikirou





Nuevamente, Sophia Chikirou se ilustra con una posición de publicación. Cuestionado en agosto por el programa “Quotidien” con motivo de las universidades de verano de su compañera La Francia Insoumise (LFI), el diputado expresó su posición al consenso occidental sobre Beijing.





“No considero que China sea una dictadura”dijo en una secuencia de video que se ha vuelto viral y transmitida el martes 2 de septiembre. Sophia Chikirou prefiere hablar “ Sistema político con un partido dominante donde no hay un solo hombre que dirige “.” La crítica al Partido Comunista Chino es imposible, pero puede criticar las medidas tomadas “ella agrega.





Ella juzga al pasar que la libertad de expresión ya no está más amenazada en Beijing … que en París. Como recordatorio, Francia se clasifica 25mi Durante el último censo de reporteros sin fronteras sobre la libertad de prensa, y China 178mi De 180, la ONG cree que “La República Popular de China es la prisión más grande del mundo para periodistas, y su régimen está llevando a cabo una campaña de represión contra el periodismo y el derecho a la información en todo el mundo”.









La cuestión de “diariamente” no es trivial: sigue un informe escrito por el Diputado, también, miembro del Comité de Asuntos Exteriores de la Asamblea Nacional, y publicado a fines de junio por el Palais-Bourbon. El diputado de París elabora una acusación contra la política de la Unión Europea, “Con demasiada frecuencia alineada con la política estadounidense frente a Beijing”. También alquila la increíble capacidad de innovación de un sistema muy vertical. EL “El sistema político chino constituye mucho más que un marco institucional: es la infraestructura política del asumido voluntarismo nacional”. Conclusiones que se destacan de la posición clásica de la diplomacia francesa.









Estas palabras incluso justifican, según el sinólogo y politólogo Paul Charon entrevistado por “Le Monde”“Dictoria de fiesta”. El documento se considera particularmente complaciente con el régimen chino, hasta el punto de que se niega a usar el término “dictadura” para describir el sistema político establecido por el Partido Comunista Chino, que ha dirigido el país sin interrupción desde 1949.





“Tal vez su lugar está en Beijing”





Esta pequeña oración no dejó de reaccionar. Porque no hace falta decir que China es una dictadura. Más allá del consenso de la universidad sobre el tema: el sinólogo y directora de investigación en el CNRS, Stéphanie Balme, habla por ejemplo “Dictadura totalitaria” – China fue clasificada entre los peores regímenes autoritarios por el “índice de democracia” en 2023, clasificado 148mi En 167. En 2024, en la escala de 0 a 10 del mismo índice, China obtuvo la nota de 2.11. Recordemos también que Xi Jinping, presidente desde 2013, cambió la Constitución en 2018 para ser reelegido indefinidamente.









En 2022, los defensores de salvaguardia de la ONG revelaron que el país continuó enviando oponentes a hospitales psiquiátricos contra su voluntad, a pesar de las leyes que lo prohibieron. Entre las personas identificadas, 14 eran activistas políticos y 80 de peticionarios simples: chinos sin compromiso político pero que una vez se atrevieron a quejarse de una injusticia o un hecho de corrupción.





En marzo de 2024, la organización humanitaria sin fines de lucro Dui Hua también contó un total de 48.699 prisioneros políticos desde 2000, de los cuales 7.371 todavía estaban detenidos. Sin olvidar la represión de las minorías musulmanas, en particular los uigures, denunciado en un informe abrumador de la ONU en 2022.





China, una “amenaza” política, geopolítica y económica





A la izquierda, la posición de Sophia Chikirou, se extendió a toda pregunta rebelde. “Estas personas (LFI, nota del editor) Ya no marca la diferencia entre una dictadura y una democracia, entre China y Francia. Ignoran la deportación de los uigures, la represión en Hong Kong, la prisión de todos los disidentes. Ignoran el hecho de que China es una amenaza política, geopolítica y también económica para nuestros países ”denunció Raphaël Glucksmann en Franceinfo el jueves.





“Quizás su lugar está en Beijing, con esta gran reunión de grandes humanistas internacionales, desde Corea del Norte hasta Irán, pasando por China y Rusia”apagó el lugar público del eurodiputado.









“Para Sophia Chikirou, China no es una dictadura, aunque el Partido Comunista y XI concentran todos los poderes y que ninguna elección nunca está organizada.también bromeó al eurodiputado socialista Chloé Ridel en X. Una referencia a la reunión en Beijing entre el presidente chino Xi Jinping, su homólogo ruso Vladimir Putin y el líder norcoreano Kim Jong-un.









“Para que tales comentarios no involucren a los rebeldes, todavía es necesario que el movimiento manifieste su desacuerdo. No tengo dudas de que se está escribiendo un comunicado de prensa de aclaración”,, por su parte, se ha enredado en la red social, la ex Rebeliosa Clémentine Aferain, diputada de Seine-Saint-Denis.