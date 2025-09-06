Los diputados ambientales exigen a un gobierno de “toda la izquierda” que se sometería a un voto de confianza

Publicado el 5 de septiembre de 2025 a las 8:14 a.m.

Actualizado el 5 de septiembre de 2025 a las 8:48 a.m. Lectura: 1 min.















“El término de cinco años de Emmanuel Macron ha dañado el debate democrático. Tienes que salir de la verticalidad donde todo se impone de Elysée o Matignon para restaurar la responsabilidad al Parlamento”escribe el ecologista y el grupo social en un “Carta a los franceses”.





Al juzgar que el presidente debe nombrar un primer ministro del nuevo frente popular (PNF), los ambientalistas creen que el gobierno que resultará en él tendrá que “Romper con la política macronista gracias al apoyo y la participación de toda la izquierda”.





Cyrielle Chatelain: “Nadie tiene la mayoría, incluidos nosotros”





Una divergencia de aprecio con el Partido Socialista (PS), cuyo primer secretario Olivier Faure cree que lo rebelde no querrá ser parte de un gobierno socialista. En cuanto al líder de la rebelde de Francia Jean-Luc Mélenchon, denuncia “Un cambio político hacia una gran coalición de (Raphaël) Glucksmann (Co -Presidente del Movimiento Público de la Plaza) tiene (Laurent) Wauquiez (jefe de los diputados republicanos) Con la PS y Macronie “.









“Por otro lado, somos conscientes de que nadie tiene la mayoría, incluidos nosotros. Es por eso que inmediatamente nos pondríamos en la mano de la Asamblea solicitando un voto de confianza”agrega Cyrielle Chatelain, unos días antes de una votación similar el lunes 8 de septiembre, lo que debería hacer que el gobierno de Bayrou caiga.









En el pasado, los funcionarios correctos y electos de la antigua mayoría macronista han prometido derribar a cualquier gobierno que incluiría funcionarios electos rebeldes. “Puedo entender dudas, pero debes cambiar la cultura y restaurar el poder al parlamento. Y esta situación de diálogo continuaría porque nos comprometemos a no pasar los textos a través del arma del 49.3”agregó el patrón de los diputados ambientales, en referencia a este artículo en la Constitución, lo que hace posible que un texto adopte sin voto.





En el componente programático, Cyrielle Chatelain ofrece comenzar desde el programa NFP para buscar mayorías en el centro, mientras lo actualiza en varios puntos, como “La independencia estratégica de Francia frente a la Alianza Trump-Putin” o “La búsqueda de nuevas recetas” Frente a la degradación de cuentas públicas.