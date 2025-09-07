“Netanyahu lleva a los judíos contra su voluntad en su terrible aventura”





Cuando la ONU denuncia el estado de la hambruna en Gaza, Benyamin Netanyahu responde: ” En la Edad Media, cada masacre cuyos judíos eran víctimas fue precedida por una campaña de difamación y mentiras. Estamos acusados ​​de difundir enfermedades, ser parásitos para los gentiles. Fuimos acusados ​​de envenenar los pozos. Fuimos acusados ​​de matar a niños cristianos por su sangre. »» Y él concluye: “Lo que el pueblo judío fue acusado en la Edad Media y en los siglos siguientes, esto es lo que se acusa hoy al estado judío.”









Tal reacción es, por supuesto, la declinación, una más, y particularmente caricaturizada, del argumento clásico de la propaganda israelí, según la cual cualquier crítica del Estado de Israel solo está inspirada en un antisemitismo necesariamente condenable. Sin embargo, no es solo eso. Al decir “nosotros”, Netanyahu significa: “Nosotros, los judíos”. Ahora esto “nosotros” no existe. Los judíos de Israel no son los judíos de la diáspora. Y los judíos de hoy no son judíos de ayer.





Por lo tanto, para seguir con este ejemplo, los judíos acusados ​​de asesinato ritual, en la Edad Media, pero también más tarde, hasta el XIXmi siglo, en Damasco, por ejemplo, incluso hasta el comienzo del xxmicon el asunto Beilis en Ucrania, eran perfectamente inocentes de lo que fueron acusados. Ningún niño cristiano nunca fue sacrificado ritualmente por los judíos como enfoques de la Pascua, ni su sangre utilizada en la fabricación de pan azima consumido durante esta fiesta.





Hoy, por otro lado, no son “los judíos” como tales los que están implicados para crímenes imaginarios, sino un estado Quien ha sido culpable de crímenes reales cuyos ciudadanos y tantos ciudadanos están escandalizados con razón. Los sufrimientos, la persecución, las acusaciones difamatorias que tantos judíos de las generaciones pasadas han sufrido injustamente no pueden autorizar a Netanyahu a adornarse con su inocencia. Y nada puede justificar asociar a todos los judíos hoy con crímenes actualmente perpetrados en Gaza: el primero en ser contador es el director. Y este director, todos lo conocen. Es Netanyahu.









El acusado es aquí un estado soberano, superalimento, definiendo su política e implementándola libremente. Este estado y sus ciudadanos judíos son simplemente un poder. Y este poder debe tener en cuenta. No tienen nada que ver con esta minoría dispersada a las cuatro esquinas del mundo que durante siglos fue el “pueblo judío”, desprovisto de territorio, frágil, en los prejuicios de una mayoría a menudo hostil, a la discriminación y a la violencia periódica, y bien incapaz de reaccionar por la fuerza. El sionismo y su proyecto para crear un estado para los judíos dirigidos precisamente a romper con esta condición: la del judío del exilio.





Un breve recordatorio histórico es esencial aquí. La aspiración nacional judía toma una forma concreta bajo el liderazgo de Theodor Herzl. Fundador del sionismo político moderno, define un programa coherente, basado en la acción diplomática y basada en una organización estructurada. En el primer Congreso sionista, que reunió en Basilea en 1897, evoca el carácter ilusorio de la emancipación, recuerda que los judíos continúan siendo objetos de discriminación y persecución, y trata de demostrar que la única solución al problema judío es la creación de un hogar nacional en Palestina.









El sionismo, un movimiento nacionalista como muchos otros en ese momento en Europa, también es una reacción al creciente antisemitismo de la década de 1880. Noticias en Francia y en otros lugares nutrieron las diversas tendencias, que se combinan, a fines del siglo XIX.mi Un siglo caracterizado por cambios políticos, sociales y económicos que desestabilizan a las sociedades involucradas en la modernidad. Y si no puede reducirse a una simple cuestión de antisemitismo, el asunto de Dreyfus ilustra bien esta evolución general de las mentes. Ella cerrará de cerca a Herzl.





La idea de crear un estado para los judíos, para Herzl, sus amigos y sucesores, por lo tanto, dirigieron, entre otras cosas, eliminarlos definitivamente del flagelo antisemita y su cohorte de pogromas. La proclamación del Estado de Israel en 1948, un estado de refugio para aquellos que habían cruzado los horrores del Shoah, también fue la culminación de una larga pelea, comenzó al final del XIXmi siglo. Sin embargo, terminó el desarraigo de cientos de miles de palestinos que huyen en los países vecinos. La negativa de este desarraigación y la espoliación que lo acompañó fue, en última instancia, en el origen de un proyecto estatal palestino independiente. El conflicto solo se inscribió durante las décadas.





En el ataque de Hamas, el 7 de octubre de 2023, que causó la muerte de casi 1.200 israelíes y tomó el rehén de otros 200, algunos de los cuales aún están detenidos, Israel tomó represalias de una manera masiva y desproporcionada que terminó con decenas de miles de muertes en el lado palestino. Destrucciones y asesinatos que tocan mujeres, niños y civiles. El objetivo oficial era la erradicación de Hamas, utilizando todos los medios disponibles, incluida la hambruna.





Netanyahu, ansioso por mantenerse en el poder a toda costa, cedió todo a sus aliados mesiánicos y supremacistas ultra vida. Y hoy tiene que enfrentar una acusación en gran medida documentada: la del genocidio. El aislamiento de Israel a nivel internacional es hoy profundo. El odio antiisraelí y el antisemitismo han sido diez veces, lo que afectó directamente a los judíos de la diáspora, Netanyahu y sus instituciones “representativas”, como Crif en Francia, que los habían embarcado en contra de su voluntad en esta terrible aventura.









La creación de un estado para los judíos tuvo que hacer posible poner fin al antisemitismo y sus terribles consecuencias. Por el contrario, este estado solo los alimenta. Peor aún, su líder lo usa para justificar lo peor y para minot la realidad de los horrores que ordena. Todo lo contrario de lo que Herzl y otros habían soñado sin duda.





Aislado, abandonado, rechazado, odiado por los países democráticos y su población, Israel está a punto de convertirse en un nuevo gueto. ¿Un retroceso inimaginable? Netanyahu lo hizo. Parte de la población israelí deja el país. ¿Quién querrá vivir en un gueto? En cuanto a los judíos de la diáspora, heredarán a pesar de sí mismos con un reproche que recuerda a un pasado que le hubiera gustado terminar.





Esther Benbassa y Jean-Christophe Attias, directores de estudios en la Escuela Práctica de Estudios Altos (Universidad de PSL). Publicaron juntos “Israel-Gaza. Conciencia judía a la prueba de las masacres” (Texto 2024).