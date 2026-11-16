Un periodista y opositor qatarí en huelga de hambre pide protección a Francia

Publicado el 13 de noviembre de 2026 a las 17:56 horas. Lectura: 1 min.

Un periodista y opositor qatarí, que inició una huelga de hambre hace un mes y experimenta un importante deterioro de su estado de salud, pide que Francia le conceda urgentemente asilo y protección, anunció su abogado este viernes 13 de noviembre a la Agencia France-Presse.

Abdulaziz Ali Al Ansari, de 54 años, presentado como “un sociólogo, activista y periodista qatarí, denunciante durante casi 35 años”inició una huelga de hambre el 12 de octubre con la esperanza de obtener el derecho a abandonar Qatar, donde se considera “retenido arbitrariamente”explicó su abogado, el señor Romain Ruiz.

“Pedimos la intervención de las autoridades políticas y democráticas, así como la acción de los defensores de la libertad de prensa en todo el mundo frente al oscurantismo”dijo el abogado.

Según él, Abdulaziz Ali Al Ansari “fue víctima de varias acusaciones infundadas, detenciones arbitrarias y medidas tomadas por el gobierno de Qatar para silenciarlo”. “Su compromiso público, particularmente en defensa de la libertad de prensa, y sus esfuerzos por resaltar los problemas estructurales que afectan a la sociedad qatarí, le han valido repetidamente procesamientos y encarcelamientos injustificados. »

El abogado afirma no tener respuesta de las autoridades qataríes, más allá de una orden de detención dictada contra su cliente al día siguiente del anuncio de su huelga de hambre, por una supuesta “violación de la privacidad” de lo cual habría sido culpable en otro lugar, ni en Francia.

Romain Ruiz se puso en contacto con el embajador de Francia en Qatar a mediados de octubre para pedirle que concediera una “visa de asilo de larga duración” a su cliente. Esto permitiría a Abdulaziz Ali Al Ansari llegar a Francia y solicitar formalmente asilo allí.