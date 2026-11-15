Emmanuel Macron denuncia a “quienes quieren racionar” la ayuda a Ucrania y “forzarla a una paz injusta”

“Quienes quieren racionar los recursos de Ucrania” desear “obligarlo a una paz injusta”a riesgo de “vulnerabilidad sostenible” de toda Europa, afirmó Emmanuel Macron el sábado 14 de noviembre. “Esta es la receta para la próxima guerra. Ésta no puede ser la posición de Francia”afirmó el Jefe de Estado en un mensaje solemne el día X.

No mencionó el nombre del candidato de la Agrupación Nacional, pero la alusión fue clara: Marine Le Pen anunció que, si es elegida, pondrá fin a la ayuda financiera a Ucrania, invadida desde 2022 por Rusia, después de un período de seis meses.

“Si Marine Le Pen quiere dejar de apoyar a Ucrania, suponiendo que sea elegida”, “Nos aislará en Europa”declaró el martes de forma más directa el entorno del presidente saliente, al margen de un viaje a Camboya. “Simplemente porque la paz en Ucrania es una condición de nuestra seguridad”estimó la misma fuente. “¿Y ahora qué obtienes si dejas de apoyar a Ucrania? (…) Dejen que Alemania, dejen que Estados Unidos, dejen que las instituciones europeas decidan por ustedes”añadió el entorno de Emmanuel Macron.

La posición del líder de extrema derecha es criticada por el gobierno y los candidatos de un arco que se extiende desde la socialdemocracia hasta la derecha. Pero el que actualmente está mejor situado según los sondeos para enfrentarse a él en la segunda vuelta en mayo, el Insoumis Jean-Luc Mélenchon, también es criticado por una posición considerada prorrusa por esos mismos adversarios.

“Si Rusia impone brutalmente su voluntad a un país europeo, toda Europa quedará debilitada”advirtió Emmanuel Macron, que no puede volver a presentarse después de dos mandatos. “Ayudar a Ucrania a defenderse significa proteger a Francia y a los franceses. »

Si bien los europeos parecen estar a punto de obtener un asiento en la mesa de negociaciones sobre Ucrania, algo que Moscú les ha negado hasta ahora, explicaron, durante una cumbre de la Unión Europea el viernes en Dublín, que temían una ” trampa “ Ruso. Rusia quiere que las discusiones se centren en “arquitectura de seguridad” del Viejo Continente.

“Los últimos intercambios con emisarios estadounidenses lo han demostrado: Vladimir Putin no quiere negociar”afirmó el presidente francés. “Pero está claro que apuesta por someter a Ucrania aumentando los ataques contra civiles y tratando de hundir al país en la oscuridad este invierno. Nuestra responsabilidad es hacer que esta apuesta fracase. »

En las conversaciones de Ucrania, “Ahora debemos ir más allá y decir claramente, también a los rusos, lo que queremos para la posguerra”pero también “aclarar qué esperamos de Estados Unidos para la seguridad a largo plazo de Europa”estimó Emmanuel Macron.