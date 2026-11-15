Amenazado por Trump, México asegura que no hay ninguna caravana de migrantes camino a Estados Unidos

Publicado el 13 de noviembre de 2026 a las 20:33 horas. Lectura: 1 min.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, dijo este viernes 13 de noviembre que no hubo “sin caravana” migrantes en camino a Estados Unidos, un día después de que Donald Trump amenazara con duplicar los aranceles aduaneros impuestos a México si no lograba frenar a los migrantes.

“Podemos anunciar claramente que actualmente no hay caravanas en ruta hacia la frontera norte”declaró la jefa de Estado durante su conferencia de prensa diaria, después de informar que las autoridades locales habían logrado disuadir a un grupo de inmigrantes que partieron el martes pasado. “Su procesión se ha disuelto, la mayoría ya ha regresado a sus países de origen y recién se está formando otra caravana”detalló Claudia Sheinbaum.

Este grupo de migrantes que intenta organizarse ya está atendido por las autoridades, y ninguno de estos colectivos logra ir más allá de los sureños estados de Chiapas y Oaxaca, señaló también el mandatario.

Nada menos que 24 caravanas se han desintegrado antes de llegar a la frontera norte, bajo la presión de agentes de migración y seguridad del gobierno mexicano desde que Donald Trump inició su segundo mandato presidencial en 2025, según el recuento presentado por Claudia Sheinbaum.

A pesar del bloqueo impuesto por México, se supone que una nueva caravana partirá el domingo desde Honduras.

Los inmigrantes ven la victoria de la oposición demócrata en las recientes elecciones de mitad de período en Estados Unidos como un motivo de esperanza para ingresar a Estados Unidos y construir una vida que les permita enviar dinero a sus seres queridos.

México es el principal socio comercial de Estados Unidos, al que envía más del 80% de sus exportaciones y con quien está negociando nuevos términos de su tratado de libre comercio.

Muchos de los productos que Estados Unidos importa desde México no están sujetos a aranceles, excepto algunos como el acero y el aluminio, que tienen un arancel de entre 25% y 50%.