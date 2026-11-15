Más de 12.000 vuelos cancelados en Estados Unidos, caos en los aeropuertos: ¿qué pasó?

Después de varias horas de interrupción total, el tráfico aéreo se reanudó en Estados Unidos el sábado 14 de noviembre. Todos los despegues habían sido suspendidos debido a un importante corte de comunicaciones. El sábado, miles de vuelos fueron cancelados nuevamente y las autoridades indicaron que “llevará tiempo” Se espera que vuelva a funcionar con normalidad el domingo por la noche.

Según el director del regulador de aviación estadounidense (FAA), más de 12.000 vuelos fueron cancelados en Estados Unidos debido a la prohibición de despegar, una medida extremadamente rara. Duró unas cuatro horas y fue levantado a las 02H15 de este sábado (hora de París). De las 41.000 cancelaciones previstas para el sábado, el sitio de seguimiento FlightAware había registrado más de 6.400 cancelaciones el sábado por la noche y ya contaba, a primeras horas del domingo, más de 1.000 más para el día siguiente.

Las autoridades suspendieron todos los aviones como medida de precaución, tras los problemas de comunicación observados el viernes a las 15.36 horas. (en la costa este, es decir, a las 21:36, hora de París). Las comunicaciones y los radares sólo funcionaron “intermitente” en varios centros de control de tránsito aéreo, y los controladores de tránsito aéreo no pudieron ” no (…) ver inmediatamente dónde están los aviones »explicó el viernes el ministro de Transportes, Sean Duffy.

Los aterrizajes de aviones que ya están en el aire (más de 3.500) podrían realizarse según los procedimientos previstos. Las empresas ahora tienen que transportar a cientos de miles de pasajeros afectados y algunos aviones han sido desviados a aeropuertos no previstos.

Largas colas delante de las taquillas, acampadas improvisadas en las salas de embarque, vallas publicitarias salpicadas de rojo de las cancelaciones… cientos de miles de pasajeros se vieron afectados.

En Las Vegas, el aeropuerto Harry Reid estaba lleno de pasajeros que formaban largas colas en los mostradores intentando conseguir coches de alquiler. “Ya estábamos en nuestro avión para salir y nos dijeron que bajáramos”gruñe Susan Sardina, decidida a encontrar otra solución para regresar a California, a aproximadamente medio día de viaje desde Las Vegas.

La administración Trump atribuyó el incidente a un reemplazo fallido de viejas líneas de comunicaciones de alambre de cobre por fibra óptica en la infraestructura de control del tráfico aéreo. Siguiendo este trabajo “rutina”un enrutador se cayó y, en un efecto mariposa, “causó problemas en la comunicación con los aviones” y también en los radares, explicó Sean Duffy durante una rueda de prensa el sábado por la tarde.

“Esta inestabilidad ha comenzado a extenderse”precisó por su parte el jefe del regulador de aviación estadounidense, la FAA, Bryan Bedford, y “aquí tomamos la decisión de detener los despegues como medida de precaución”.

El Ministro de Transportes, que denuncia desde hace tiempo el deterioro de las instalaciones de control del tráfico aéreo estadounidenses, señaló a la empresa encargada de realizar estas obras. “Vamos a responsabilizar a la gente”dijo, después de que su propia conferencia de prensa comenzara tarde debido a un problema técnico.

no hay “sin ciberataque”ni “sin conexión” con la gran interrupción que afectó a Microsoft el jueves, aseguró el ministro de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin.

La reanudación del tráfico no significa el fin del caos en los aeropuertos americanos tras este acontecimiento que puso de relieve las enormes necesidades de inversión en un sector que se enfrenta a la escasez de equipos y mano de obra obsoletos, y suscitó temores de actos maliciosos. Este incidente se produce un día después de que la Casa Blanca solicitara al Congreso 30.100 millones de dólares adicionales en financiación para modernizar el sistema de control del tráfico aéreo en Estados Unidos.

Las últimas prohibiciones nacionales de despegues se remontan a enero de 2023, debido a un fallo informático, y al 11 de septiembre de 2001, cuando los atentados de Nueva York y Washington paralizaron el país.

Dos cortes de comunicaciones afectaron a los vuelos en Newark, uno de los tres principales aeropuertos de Nueva York, en la primavera de 2025, debido a un corte de telecomunicaciones en el centro de control que gestiona los aviones en aproximación y situado en Filadelfia, 160 kilómetros más al sur.

Y en septiembre de 2026, cientos de vuelos fueron cancelados en la costa este debido a la interrupción accidental de una línea de telecomunicaciones.