Falsas amenazas de bomba en Francia y Europa: lo que sabemos y lo que no sabemos sobre su origen

En Francia, Irlanda, Italia y el Reino Unido: varios países europeos se han enfrentado a falsas amenazas de bomba en los últimos días. Operaciones “claramente concertada”, Lo dijo el ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, este viernes 13 de noviembre en LCI.

El miércoles, escuelas de Italia, Irlanda y el Reino Unido fueron objeto de falsas amenazas de bomba. En Francia, tres escuelas recibieron el jueves el mismo tipo de amenazas: en Marsella, en Jura y en Laon (Aisne). Ya a principios de noviembre, decenas de vuelos comerciales fueron objeto de falsas alertas de bomba en toda Europa, lo que provocó desvíos de aviones, escoltas de aviones de combate, evacuaciones o registros, sin que se descubriera ningún explosivo.

¿Quién está detrás de estas operaciones? Estas amenazas “están claramente concertados”, estimó Laurent Núñez. Para “Amenazas de bomba en la aviación civil, también vemos muy claramente la posibilidad de interferencia extranjera”, Consideró el ministro. “Rusia, posiblemente otros países, que quieren desestabilizarnos, que organizan campañas” podría estar en el origen de estas maniobras, subrayó.

Luego agregó que actualmente se están llevando a cabo investigaciones “realizado en particular con autoridades europeas como Europol y los servicios de inteligencia”.

Cuestionado la víspera sobre estos hechos, el presidente francés, Emmanuel Macron, consideró que era demasiado pronto para atribuir las falsas alertas de bombas a potencias extranjeras: “No tenemos elementos suficientemente establecidos para poder hacer una atribución. En este momento, no podemos decir que hay poderes externos detrás de estas llamadas. » También anunció su intención de convocar próximamente un Consejo de Defensa sobre el tema.

El miércoles, más de 6.000 escuelas en Italia recibieron amenazas supuestamente enviadas desde una cuenta taiwanesa, según el viceprimer ministro italiano Matteo Salvini. Al día siguiente, más escuelas fueron atacadas con correos electrónicos enviados desde múltiples direcciones, que se cree que fueron pirateadas, utilizando dominios con sede en Filipinas. Los correos electrónicos enviados el miércoles y el jueves estaban firmados por un tal “Mikhail Andropov”.

Después de conversar con funcionarios de inteligencia y ciberseguridad el miércoles, Giorgia Meloni subrayó que estos mensajes estaban dirigidos sobre todo a “asustar” y aclaró que los controles policiales no habían “No se encontró nada, en ninguna escuela”. Por ahora, “Los servicios de inteligencia italianos se mantienen cautelosos”, indica el diario italiano “la Repubblica” precisando que “Los elementos disponibles no son suficientes para atribuir con certeza todos los ataques”.

“No siempre existe una estrategia hostil de un país extranjero. También están los mitómanos y los locos que, en un momento como este, sólo esperan poder desatar el terror. declaró el Ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto, durante una rueda de prensa el 11 de noviembre, informa “Le Monde”.