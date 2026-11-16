Manifestaciones contra el alto coste de la vida, robo de datos tras el hackeo de una filial de La Poste... Las cinco noticias del fin de semana

Manifestaciones contra el elevado coste de la vida, miles de aviones en tierra en Estados Unidos, un nuevo robo de datos a gran escala tras un ciberataque a una filial de La Poste… “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” ha preparado un resumen de las noticias de este sábado 14 y domingo 15 de noviembre.

Protección de niños y adolescentes, oposición a la “licencia para matar”, salarios, medios de educación… Diferentes manifestaciones puntuaron, con un poco menos de aglomeración y tensión que las anteriores, el V acto del movimiento contra el alto coste de la vida el sábado.

Menos de seis meses antes de las elecciones presidenciales, entre 106.000 y 200.000 personas marcharon en Francia, anunciaron respectivamente el Ministerio del Interior y la joven intersindical (Unión de Estudiantes, USL, Fage, Unef). Entre ellos, de 24.000 a casi 100.000 en París. Unos 70.000 policías y gendarmes seguían movilizados, como los tres sábados anteriores.

Para el martes está prevista una nueva jornada de paro y manifestaciones por convocatoria de la CGT. La CFDT del sector público se sumó a la iniciativa, tras la negativa del gobierno el viernes a aumentar el índice de los funcionarios.

Este es un evento extremadamente raro. La suspensión de todos los despegues en Estados Unidos durante más de cuatro horas el viernes por la tarde provocó un caos generalizado en los aeropuertos. Sólo el viernes se cancelaron más de 12.000 vuelos.

Desde entonces, las cancelaciones continúan mientras se resuelve la desorganización de las tripulaciones y aviones. De los 41.000 vuelos programados para el sábado, el sitio de seguimiento FlightAware registró más de 6.400 cancelaciones el sábado por la noche y ya registró, en las primeras horas del domingo, más de 1.000 más para el día siguiente.

La administración Trump atribuyó el incidente a un reemplazo fallido de viejas líneas de comunicaciones de alambre de cobre por fibra óptica en la infraestructura de control del tráfico aéreo.

Uno de los mayores ciberataques cometidos en Francia. Una filial de La Poste constató un robo masivo de datos personales. En total, 22 millones de personas están afectadas.

Emmanuel Macron pasó a la ofensiva contra Marine Le Pen apuntando a su posición sobre Ucrania. El Presidente de la República, que no puede presentarse a un tercer mandato en primavera, optó por publicar el sábado por la noche un mensaje en la cadena X, en tono solemne. Describe los desafíos del invierno, casi cinco años después de la invasión rusa de Ucrania, y defiende su política a favor de Kiev.

Sobre todo ataca “aquellos que quieren racionar los recursos de Ucrania”. Según él, su objetivo es en realidad “obligarlo a una paz injusta”a riesgo de “vulnerabilidad sostenible” de toda Europa. “Esta es la receta para la próxima guerra. Ésta no puede ser la posición de Francia”advirtió.

Nunca cita a Marine Le Pen. Pero la advertencia es clara: la líder del partido de extrema derecha ha anunciado que, si es elegida, suspenderá la ayuda financiera a Ucrania después de un período de seis meses. También refirió al presidente “su propia bajeza” en una respuesta mordaz.

“ Por primera vez me prohibieron recomendar un libro, el de Rima Hassan” : El crítico literario Arnaud Viviant anunció el viernes por la noche que abandona el programa de France Inter “Le Masque et la plume” en un mensaje publicado en la red social.

Acusaciones desestimadas por la dirección de la radio pública que asegura que “todos los críticos son libres de hablar”. Sin embargo, mencionó una regla: “ ninguna promoción de libros escritos por funcionarios electos en ejercicio, cualquiera que sea su color político y cualquiera que sea el tema cubierto. »

El crítico respondió entonces que el programa ya se había ocupado de este tipo de libros, citando en particular el de la diputada Clémentine Autain.