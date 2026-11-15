Los datos de millones de personas robados durante un ciberataque contra una filial del grupo La Poste: lo que sabemos

Otros datos personales, como los datos bancarios, no se ven afectados.

En total, se piratearon los datos de 22 millones de personas. Según Cyberattack.org, esto afecta en particular a los destinatarios de cartas de propietarios sociales (entre ellos Flandre Opale Habitat, Altéal), así como a pacientes de laboratorios médicos (entre ellos Inovie AXBIO, BioMedilab o Biofusion del grupo Inovie) o incluso a pacientes de hospitales como el hospital Foch de Suresnes (Altos del Sena), a través de un subcontratista.

En este último caso, un hacker habría consultado el contenido de determinadas cartas de recordatorio de pago, que también contenían números de factura, fechas de tratamiento e importes a pagar, según Cyberattack.org.

El robo de datos del hospital de Foch también se habría realizado a través de Kiwee. care, empresa especializada en la recuperación y gestión amistosa de deudas médicas, que utiliza Maileva para imprimir y enviar cartas. Otros establecimientos sanitarios que sean clientes de Kiwee. Care, que trabaja con muchos actores del sector, se vería afectado, indica Cyberattack.org.

Plataforma especializada en el envío de cartas para empresas (nóminas, cartas certificadas, facturas, convocatorias de juntas generales, etc.), Maileva es una filial de Docaposte, a su vez filial del grupo La Poste. Cuenta con más de 70.000 usuarios y 180 millones de documentos enviados en 2024, según su sitio web.

Los 22 millones de personas afectadas son “Destinatarios de clientes corporativos de Maileva”especificó la gestión de la plataforma.

Maileva indicó que había notificado a la Comisión Nacional de Informática y Libertades (CNIL) y había presentado una denuncia. “Se está llevando a cabo una investigación judicial”añadió. “De acuerdo con la normativa, todas las empresas afectadas han sido informadas del incidente por Maileva”.

El año pasado, La Poste ya había sido víctima de un ciberataque reivindicado por piratas informáticos prorrusos unos días antes de Navidad, el período de mayor actividad para La Poste.

Este ciberataque es uno de los mayores cometidos en Francia, mientras que en los últimos meses se han multiplicado contra empresas o administraciones. Otras empresas ya han sido objeto de robos masivos de datos, como los operadores de pagos externos Almerys y Viamedis en 2024, un robo que afectó a más de 33 millones de franceses.

France Travail fue objeto de un ataque masivo a principios de 2024 que provocó la filtración de datos de 36,8 millones de usuarios. Varios ataques perpetrados este verano contra las autoridades fiscales provocaron el robo de los datos de casi 700.000 personas. Y la semana pasada, Crédit Mutuel Arkéa declaró haber sido objeto de un ciberataque valorado en unos 100 millones de euros.

Francia se encuentra entre los países más afectados por los ciberataques, debido a su cierto atractivo económico y también a sus posiciones internacionales, en particular sobre el conflicto en Ucrania, señalan varios informes y expertos.

Según las cifras publicadas por la CNIL en 2025, las filtraciones de datos vienen aumentando desde hace varios años. En 2024, el país habrá experimentado más de 5.600 filtraciones de datos, un 20% más que el año anterior.