Ucrania, inmigración, Frexit... Cómo la gira europea de Bardella terminó en un fiasco

Publicado el 6 de septiembre de 2026 a las 16:41 horas. Lectura: 2 min.

Los dos viajes tenían como objetivo pulir la imagen del Rally Nacional en el panorama europeo. Es un fracaso. Durante un viaje al Reino Unido e Italia, Jordan Bardella, presidente del partido de extrema derecha, se vio envuelto principalmente en polémicas sobre dos cuestiones clave: la inmigración y la ayuda a Ucrania, poniendo de relieve las contradicciones de la formación de Marine Le Pen en el ámbito internacional. Lo suficiente para ofrecer varios ángulos de ataque a sus oponentes, que no supieron lanzarse a la brecha.

La primera polémica estalló el jueves por la tarde, cuando el presidente del National Rally acababa de llegar al Reino Unido. Al mismo tiempo, en Francia, el alcalde de Perpiñán, Louis Aliot, entrevistado por BFM-TV, confirmó que, en caso de llegada al poder del partido de extrema derecha, Francia tomaría la decisión de “cierra el grifo” ayuda a Ucrania. “Ya no tenemos los medios”justifica al elegido.

Los opositores de RN responden inmediatamente a estas declaraciones para investigar el proceso de RN y su proximidad a Vladimir Putin. “El caballo de Troya de Rusia”, “patriotas basura”, “partido de capitulación”… Desde Gabriel Attal hasta Raphaël Glucksmann, los ataques de los candidatos a la presidencia contra el partido de Marine Le Pen y Jordan Bardella se multiplican, obligando a este último a reaccionar.

Durante una rueda de prensa conjunta con Nigel Farage, líder del partido nacionalista Reform UK, aseguró que Francia “seguirá respetando sus compromisos internacionales” pero también especifica que el país no podrá financiar la guerra “indefinidamente”. “No podemos dar dinero sin ninguna garantía, ni sin la “seguridad” de que algún día nos lo devolverán”añadió el sábado siguiente, validando efectivamente las declaraciones de Louis Aliot.

Recibida en el Kremlin en 2017, Marine Le Pen es señalada periódicamente por sus adversarios por sus posturas consideradas conciliadoras con Moscú, así como por un préstamo obtenido de un banco ruso en la década de 2010.

En cuanto a la cuestión migratoria, Jordan Bardella esta vez se quedó solo. El viernes, el presidente de la RN aprovechó su viaje a Birmingham para firmar a bombo y platillo un memorando de entendimiento simbólico con Nigel Farage, jefe del partido pro-Brexit Reform UK. En este texto, que imagina ficticiamente una victoria de estos dos partidos aliados, una sección prevé en particular… el regreso a Francia de los inmigrantes interceptados en aguas británicas.

Las reacciones políticas son inmediatas. “Uno se pregunta si Madame Le Pen está en la misma línea”bromea el candidato presidencial de Horizons, Edouard Philippe, mientras muchos observadores acusan al presidente de la RN de haber “trampa” en Birmingham. “Es ilustrativo de su política exterior, que es de gran sumisión hacia otras potencias”reprende al otro candidato del bloque central, Gabriel Attal. El candidato presidencial de Les Républicains, Bruno Retailleau, critica a su bando “inexperiencia” del RN.

Cuando se le pide que aclare las cosas, Jordan Bardella intenta mitigar la polémica: “El protocolo no prevé que permitamos que los inmigrantes crucen y que estos inmigrantes sean rechazados o empujados de regreso a la costa francesa. Este protocolo prevé el cese de la inmigración ilegal a Francia”.insiste a BFMTV. Se burla de pasada de Gabriel Attal y de Edouard Philippe, “inmigracionistas locos”que no tienen “No hay lecciones que darnos sobre gestión de la inmigración”.

Pero es también la proximidad mostrada de Jordan Bardella con una de las figuras del Brexit lo que suscita interrogantes, devolviendo al partido de extrema derecha a sus contradicciones sobre la Unión Europea, mientras que el RN seguía coqueteando hasta mediados de la década de 2010 con posiciones euroescépticas, sobre la salida de la zona del euro o incluso sobre la “Frexit”. “Cambiaron de opinión sobre todo”Es “una fiesta de veleta”no deja de criticar a Bruno Retailleau.“Aparecer con alguien que ya no quiere Europa es en sí mismo un mensaje”. “No estoy a favor de salir de la Unión Europea, estoy a favor de cambiarlo todo sin destruir nada”intentó aclarar Jordan Bardella el sábado en el Foro de Cernobbio, mientras se encontraba en Italia en ese momento.

Marine Le Pen guardó silencio sobre este tema, dejando que su futura primera ministra respondiera sola a la controversia.