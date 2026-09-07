“Atrasados ​​y pobres”: Trump critica la revuelta contra los centros de datos que está sacudiendo las elecciones intermedias

El presidente estadounidense siempre encuentra una filosofía simple para problemas complejos. “La única razón por la que la gente en Estados Unidos debería oponerse a los centros de datos es si quieren acabar atrasados ​​y pobres”escribió Donald Trump este lunes 31 de agosto en su propia red Truth Social. Sin matices.

Estas catedrales de servidores son una auténtica “La gallina de los huevos de oro” según el inquilino del Despacho Oval que se jacta constantemente de la creación de empleo y que asegura que bajarían los impuestos. Su brazo derecho, el vicepresidente JD Vance, resulta más matizado, consciente por un lado de que el espinoso tema representa “una parte importante de la economía de la IA” pero también alerta de preocupaciones vinculadas a la voracidad de estas infraestructuras en recursos energéticos y medioambientales. “Cuando las facturas de energía aumentan mucho, es cuando hay un problema real”. Tenga cuidado con cualquiera que sea considerado un candidato potencial para las elecciones presidenciales de 2028.

Buque insignia de los Estados Unidos 2.0, el opulento Silicon Valley ha cristalizado la hostilidad hacia la IA desde principios de 2026. Intento de incendio en la casa de Sam Altman, director general de OpenAI, intentos de intrusión y amenazas a los empleados en las instalaciones del competidor Anthropic, manifiesto que pide el asesinato de los inversores del sector: entre finales de febrero y mayo, las amenazas digitales dirigidas a los responsables de la IA y de los centros de datos se multiplicaron por siete, según informó a mediados de julio “Diario de Wall Street”

La construcción de centros de datos se ha convertido en un tema de tensión para todos los bandos políticos de Estados Unidos, y más aún en vísperas de las elecciones legislativas de mitad de período de noviembre. En al menos 21 votaciones repartidas en 18 estados, Según datos de marketing citados por varios medios estadounidenses, este año los candidatos difundieron anuncios televisivos mencionando los centros de datos. Una línea divisoria que ya no separa a demócratas de republicanos.

En Texas, el gobernador republicano Greg Abbott, que aún elogiaba a su estado como el“epicentro del desarrollo de la IA”ha congelado dos proyectos a la espera de una revisión de su impacto en el agua y la electricidad. Su oponente demócrata, Gina Hinojosa, superó la oferta al pedir la misma moratoria que en el estado de Nueva York sobre la construcción de nuevos centros de datos. En Wisconsin, el republicano Tom Tiffany, un ferviente defensor de la IA que había votado a favor de acelerar el desarrollo de estos centros de datos, dio un giro total. Llegando incluso a apodar a su rival demócrata “Centro de datos David Crowley”.

Para abastecer rápidamente sus nuevos emplazamientos, varios promotores ya no dudan en apoyarlos directamente con centrales eléctricas de gas. Como este nuevo y gigantesco proyecto amazónico en Texas al que se le permitiría liberar hasta 33 millones de toneladas de CO2 al año, más que cualquier central eléctrica del país. Probablemente convirtiéndose en la mayor fuente de emisiones de gases de efecto invernadero del país. “Nadie los gestiona. Es un caos”testificó ante “New York Times” Costa Samaras, especialista en energía de la Universidad Carnegie Mellon.

“Nada agrada más a China que ver este movimiento anti-centros de datos”afirmó el presidente estadounidense, gran partidario del rápido desarrollo de la inteligencia artificial. Sin embargo, no se puede prescindir de estos edificios sin los cuales ni la nube ni la inteligencia artificial pueden funcionar. Incluso si eso significa alienar a personalidades de su propio bando. “Supongo que soy atrasado y pobre”bromeó Tim Burchett, representante republicano y aliado habitual del presidente, el 1 de septiembre, entrevistado por MeidasTouch en las escaleras de la Casa Blanca.

Estados Unidos cuenta con su crecimiento para atraer miles de millones de dólares de inversión y mantener su liderazgo sobre China en una industria considerada estratégica. Hasta hace poco, los gobernadores y los funcionarios electos locales competían por créditos fiscales para atraer grupos tecnológicos.

Ante la ira, la Casa Blanca presionó a Google, Microsoft, Meta, Oracle, xAI, OpenAI y Amazon para que tomaran una decisión. “compromiso con la protección del usuario”. Las empresas prometen pagar por la energía y la infraestructura que necesitan, sin trasladar el costo a los consumidores. Un intento de preservar la expansión del sector sin dejar que los hogares paguen la factura. Un tema especialmente delicado para Donald Trump, que regresó a la Casa Blanca en 2024 prometiendo reducir el coste de la vida. Mientras que los aumentos de precios se ven constantemente impulsados ​​por sus numerosas ofensivas aduaneras y la guerra en Irán.