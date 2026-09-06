Después del lago Ontario, Trump quiere cambiar el nombre del estrecho de Ormuz

Donald Trump propuso este miércoles 2 de septiembre cambiar el nombre del Estrecho de Ormuz a “Trump de Detroit” pocos días después de firmar una orden para cambiar el nombre del lago Ontario, situado en la frontera con Canadá, a “Lago América”. “Ahora que tenemos el control, ¿deberíamos cambiar el nombre del Estrecho de Ormuz a ‘Estrecho de Trump’? »escribió el presidente estadounidense en su plataforma Truth Social.

De hecho, este paso marítimo estratégico está bloqueado por Teherán desde el inicio de la guerra, desencadenada el 28 de febrero por los ataques israelíes-estadounidenses contra Irán. En respuesta, Estados Unidos está bloqueando los puertos iraníes. A mediados de agosto, el presidente estadounidense publicó un mapa que mostraba el estrecho de Ormuz y lo describía como un “nuevo territorio americano”repitiendo una idea que había expresado unos días antes en un tono que sugería una broma.

No era la primera vez que Donald Trump, ante un obstáculo de política exterior, lanzaba una sugerencia sorprendente o amenazante de anexión de un territorio extranjero.

Desde su regreso al poder, ha amenazado con convertir a Canadá en el “51” Estado americano, para apoderarse de Groenlandia e incluso mencionó tomar el control de la Franja de Gaza, sin tomar medidas. En enero de 2025, también cambió el nombre del Golfo de México a “Golfo de América”decisión impugnada por México.

Su último comentario sobre el Estrecho de Ormuz se produce cuando parece lejano un resultado pacífico del conflicto entre Irán y Estados Unidos. A mediados de junio, los dos beligerantes firmaron un memorando de entendimiento que supuestamente conduciría a un acuerdo duradero, pero que no produjo nada. Después de un mes de calma, las hostilidades acaban de reanudarse con ataques estadounidenses cerca del Estrecho de Ormuz y respuestas iraníes contra los intereses estadounidenses en Medio Oriente. Washington y Teherán están estableciendo condiciones aparentemente irreconciliables para la reapertura del estrecho, un paso clave para el comercio mundial de petróleo.