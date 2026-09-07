Israel está listo para sacar a los palestinos de la Franja de Gaza, dice el ministro de Defensa

Israel está dispuesto a sacar a los habitantes de Gaza del territorio devastado por la guerra si Estados Unidos da luz verde, declaró este miércoles 2 de septiembre su ministro de Defensa, Israel Katz, en referencia a los traslados. “por mar y por aire”.

“En última instancia, no hay una solución real para Gaza sin esta migración” de su población, declaró el Ministro Israel Katz durante una conferencia organizada por el sitio de noticias israelí Ynet.

El año pasado, el presidente estadounidense Donald Trump propuso “hacer las tareas del hogar” trasladando a los aproximadamente dos millones de habitantes de Gaza a países como Egipto y Jordania, antes de dar marcha atrás ante las protestas.

Según Israel Katz, Donald Trump “no abandonó su idea, sólo la suspendió” frente a la presión de los países árabes. “Pero el plan no está archivado, es objeto de constantes discusiones, incluso en este momento”aseguró el ministro israelí. Sin decir de dónde sacó esta cifra, Israel Katz también aseguró que “El 80% (de los habitantes de Gaza) quiere irse”pero que Hamás “los detiene”. El gobierno israelí está “organizados y listos para sacarlos por mar, por aire, por cualquier ruta posible”añadió.

“Pero para que eso suceda, necesitamos a Estados Unidos. ¿Cuándo estarán de acuerdo? Cuando quede claro que Hamás no está cumpliendo con sus obligaciones”. como parte de las negociaciones en torno al plan de paz defendido por Estados Unidos, continuó. Israel Katz defiende desde hace varios meses tal medida, presentada como una emigración voluntaria de residentes de la Franja de Gaza. Su colega Bezalel Smotrich, ministro de Finanzas de un partido de extrema derecha, incluso propuso en febrero ampliar esta medida a los palestinos de Cisjordania.

El desplazamiento forzado de una población civil es un crimen de guerra según el derecho internacional. En Gaza, la mayoría de los residentes fueron desplazados por la guerra destructiva lanzada por Israel después de los ataques sin precedentes perpetrados por Hamás el 7 de octubre, que dejaron más de 1.200 muertos en suelo israelí. En los últimos tres años, más de 73.000 personas han sido asesinadas por el ejército israelí en Gaza, según el Ministerio de Salud de Gaza, dependiente de Hamás y cuyas cifras son consideradas fiables por las Naciones Unidas.