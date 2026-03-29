El 28 de febrero de 2026, Estados Unidos interrumpió sus negociaciones con Irán lanzando la Operación “Furia Épica”. En colaboración con Israel, este ataque masivo se saldó en las primeras horas del ataque con la muerte del Guía Supremo Ali Jamenei, supuestamente sustituido desde entonces por su hijo Mojtaba Jamenei, quien, sin embargo, no ha reaparecido en público. Un mes después, mientras el conflicto ha inflamado la región, ha provocado pánico en los mercados energéticos mundiales y parece estancado sin un resultado claro, “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” hace un balance de la situación militar, diplomática y económica.

Para el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, el viernes 27 de marzo, los objetivos de guerra de Washington en Irán podrían alcanzarse en “las próximas dos semanas”. Y ello sin enviar tropas terrestres.

“Cuando acabemos con ellos, en las próximas dos semanas, estarán más debilitados que en la historia reciente”dijo el ministro estadounidense a los periodistas después de una reunión del G7 cerca de París.

Marco Rubio también estimó que Estados Unidos aún podría lograr sus objetivos sin enviar tropas terrestres. Mientras que, según el “Wall Street Journal” y el sitio de noticias Axios, Washington planea enviar al menos 10.000 tropas adicionales a la región.

El enviado estadounidense Steve Witkoff dijo que esperaba mantener conversaciones con Irán esta semana. “Creemos que habrá reuniones esta semana, realmente lo esperamos”declaró durante un foro empresarial en Miami, mientras Teherán ha afirmado en repetidas ocasiones que no tiene intención de negociar con Estados Unidos.

Desde el sábado, la guerra tiene un nuevo beligerante: los rebeldes hutíes en Yemen anunciaron que habían atacado “sitios militares sensibles” en Israel. El ejército israelí confirmó que activó su defensa antiaérea tras “identificó el disparo de un misil desde Yemen”.

Además de bloquear el estrecho de Ormuz, Irán continúa sus ataques de respuesta, en Israel, donde este sábado 28 de marzo se volvieron a escuchar explosiones en Jerusalén tras una alerta de misil, y en todo el Golfo.

El puerto omaní de Salalah, situado fuera del Estrecho de Ormuz en el Mar Arábigo, fue evacuado el sábado tras un ataque con aviones no tripulados. Sus operaciones fueron suspendidas durante 48 horas, según informó el armador danés Maersk.

El aeropuerto internacional de Kuwait también fue atacado por drones, que causaron daños importantes, según las autoridades.

El ejército iraní también dijo que había atacado un depósito de sistemas antidrones ucranianos en los Emiratos Árabes Unidos, información que Ucrania negó.

“A los países de la región: si aspiran al desarrollo y a la seguridad, no dejen que nuestros enemigos hagan la guerra desde su territorio”advirtió el presidente iraní Massoud Pezeshkian, en X.

En caso de una invasión estadounidense, Teherán ha amenazado con abrir una “nuevo frente”en el estrecho de Bab el-Mandeb, que da acceso al mar Rojo y al canal de Suez desde Asia, según la agencia iraní Tasnim.

Los ataques a la infraestructura petrolera iraní el 8 de marzo marcaron una escalada del conflicto. El 21 de marzo, en Irán fueron atacadas nuevas instalaciones petroleras, así como sitios de desalinización de agua de mar. Teherán respondió el domingo 22 de marzo anunciando que atacaría las infraestructuras energéticas y las plantas desalinizadoras de agua en la región si Donald Trump cumpliera sus amenazas: el presidente estadounidense amenaza con atacar las centrales eléctricas iraníes si no se reabre el Estrecho de Ormuz. El ejército iraní amenaza con atacar la infraestructura “energía, tecnologías de la información y desalación de agua” en la región.

Donald Trump ha pospuesto su ultimátum hasta el 6 de abril. La Guardia Revolucionaria, el ejército ideológico de Irán, impidió el viernes a tres buques portacontenedores cruzar el Estrecho de Ormuz, por el que pasa una quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos, alegando que el paso estaba cerrado a los barcos que procedían o se dirigían a los puertos. “vinculado al enemigo”.

“¡Es una nueva crisis petrolera!” » Si el Ministro de Economía, Roland Lescure, suavizó más tarde su declaración, sembró preocupación el martes 24 de marzo cuando habló en estos términos de la guerra en Oriente Medio. La fórmula recuerda la cuadruplicación del precio del oro negro en 1973, cuando los principales países productores, miembros de la OPEP, redujeron sus entregas a Occidente para sancionar el apoyo de Estados Unidos a Israel durante la guerra de Yom Kippur. Entonces comienza una gran crisis económica: inflación galopante, recesión, desempleo masivo…

Pero, en general, Francia es “mejor preparados, menos expuestos” que otros países, estimó el Ministro de Economía. y el “Choque del petróleo” mencionado no es una realidad “Porque lo que caracterizó el shock de la década de 1970 fue que fue fuerte y persistente a lo largo de los años, lo que todavía no ocurre hoy”. según un economista que asesora a Bercy. Además, las grandes economías occidentales, incluida Francia, son menos dependientes del petróleo y del gas que en aquel momento: el parque nuclear –una especificidad francesa– se ve reforzado por energías renovables (eólica o solar) que amortiguan el impacto. Por último, y sobre todo, la OPEP no amenaza con cerrar el grifo.

Sin embargo, el shock es violento: el barril de petróleo pasa de 60 dólares a unos cien dólares en unos pocos días y los precios en los surtidores aumentan considerablemente. El Banco de Francia ha construido varios escenarios: incluso el más negativo, con el petróleo a más de 140 dólares por barril durante todo el año, no conduciría a una recesión económica y, por tanto, a una crisis.

El gobierno francés, presionado en particular por los transportistas por carretera, anunció el viernes 27 de marzo un plan de ayuda, limitado al mes de abril, de casi 70 millones de euros, para los sectores más afectados por el aumento de los precios de los combustibles: la pesca, la agricultura y el transporte.

La situación está empeorando en el Líbano, arrastrado a la guerra el 2 de marzo cuando el movimiento chiita Hezbollah, apoyado por Teherán, comenzó a disparar cohetes contra Israel.

Los aviones israelíes continuaron el viernes 27 de marzo bombardeando el sur del Líbano, la llanura de Bekaa (este) y los suburbios del sur de Beirut, considerados bastiones de Hezbolá, según los medios oficiales libaneses que registraron varias muertes.

Hezbollah, por su parte, afirmó que sus combatientes habían disparado un misil tierra-aire contra un avión de combate israelí sobre Beirut y estaban combatiendo “Combate cuerpo a cuerpo con las fuerzas enemigas del ejército israelí” en el sur, donde Israel está llevando a cabo una profunda incursión con vistas a ampliar una “zona de amortiguamiento” a lo largo de su frontera.

Según el último informe oficial del viernes, la guerra ha dejado 1.142 muertos y más de un millón de desplazados en el Líbano.