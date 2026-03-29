Guerra en Oriente Medio: Israel quiere tomar el control militar del sur del Líbano, hasta el río Litani

Publicado el 24 de marzo de 2026 a las 11:50 horas, actualizado el 24 de marzo de 2026 a las 13:59 Lectura: 1 min.

El ejército israelí tomará una zona en el sur del Líbano que va desde la frontera hasta el río Litani, unos treinta kilómetros más al norte, para garantizar su seguridad, anunció el martes 24 de marzo el ministro de Defensa, Israel Katz.

El ministro de defensa israelí dijo que las fuerzas israelíes “ maniobró dentro del territorio libanés para apoderarse de una línea de defensa avanzada » hasta el río Litani, a unos treinta kilómetros de la frontera. “ Los cinco puentes sobre el Litani que eran utilizados por el (movimiento islamista) Hezbollah para transportar terroristas y armas han sido destruidos y (el ejército) controlará los otros puentes y el espacio de seguridad hasta el Litani. “, añadió en un vídeo difundido por su despacho.

“Los cientos de miles de residentes del sur del Líbano que fueron evacuados al norte no regresarán al sur del Litani hasta que se garantice la seguridad de los residentes del norte (de Israel)”advirtió Israel Katz.

Según información del diario libanés “L’Orient-Le Jour”, el ejército israelí ha emitido un nuevo aviso de evacuación forzosa en varias localidades al sur del Litani. “ Se trata de Kantara (caza de Rachaya), Chehabiyé, Deir Kifa (Tyr); Bir el-Sanassel, Bourj Qalawiyé; Deir Antar, Ghandouriyé, Kfar Dounine, Sultaniyé (Bint Jbeil) » afirmó el periódico, según el portavoz de habla árabe del ejército israelí.

Después de invadir el Líbano en 1982, Israel mantuvo una zona de amortiguación de 10 a 20 kilómetros de profundidad, hasta su retirada total en 2000, bajo la presión del movimiento libanés Hezbolá, proiraní.