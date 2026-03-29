Un buque cisterna ruso de GNL a la deriva en el Mediterráneo desde principios de marzo está a punto de ser remolcado

Publicado el 24 de marzo de 2026 a las 17:39 horas. Lectura: 1 min.

El Gobierno libio de Unidad Nacional (GUN), con sede en Trípoli y reconocido por la ONU, anunció el martes 24 de marzo el inicio de las operaciones de remolque del buque cisterna ruso de GNL a la deriva frente a las costas de Libia desde principios de marzo.

“ El Centro de Coordinación de Búsqueda y Rescate de la Guardia Costera supervisa la operación ”, implicando “ equipos especializados » quien tuvo éxito en « seguro y amarrado » el barco, « mientras espera remolcarlo a un lugar adecuado para evitar que se desvíe más hacia la costa », indicó el GUN en Facebook. El gobierno aseguró “ movilizar todos los medios disponibles ” con el fin de ” preservar la seguridad » Aguas territoriales libias.

Moscú acusa a Ucrania de haber atacado a principios de marzo, con drones navales lanzados desde la costa libia, el Arctic Metagaz, un buque metanero de 277 metros de largo que partió de Murmansk, en el noroeste de Rusia, y transportaba gas natural licuado (GNL) hasta Port Said, en Egipto. El barco fue objeto de sanciones por parte de Estados Unidos y la Unión Europea por pertenecer al ” flota fantasma » Rusia, formada por viejos petroleros que transportan su petróleo y gas por todo el mundo evitando las restricciones occidentales.

Los 30 miembros de la tripulación del buque metanero fueron rescatados y desde entonces el barco ha sido abandonado, a la deriva en Malta y Libia. Según la defensa italiana, el viernes no se había observado ningún signo de dispersión de las aproximadamente 700 toneladas de hidrocarburos presentes en sus tanques. Frente a “ Riesgo inminente y grave de un gran desastre ecológico. », Italia, Francia, Malta, España, Grecia y Chipre enviaron una carta conjunta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, después de que el petrolero se desplazara entre Malta y la isla siciliana de Lampedusa.

Del lado libio, el Ministerio de Defensa “ sigue de cerca el posicionamiento del petrolero ruso que se acercó a la costa de Zouara (140 kilómetros al oeste de Trípoli), con el fin de proteger el litoral libio y el medio marino », precisó el gobierno.

En la operación participa un remolcador de yacimientos petrolíferos marinos, brindando apoyo técnico y logístico, según el gobierno, que subrayó que la misión se llevó a cabo en ” coordinación entre el Ministerio de Defensa, la Guardia Costera y la Compañía Nacional de Petróleo (NOC) “. Este último anunció el sábado que se había comprometido, en colaboración con el gigante italiano de los hidrocarburos ENI, “ una empresa especializada en incidentes que involucran petroleros, plataformas marinas y embarcaciones con potencial de causar derrames de petróleo. » remolcar el buque cisterna ruso de GNL hasta un puerto libio.